藥品及醫用化學製品製造業產值 今年可望破千億元

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經濟部15日公布的統計指出，因疫情影響推升需求，台灣藥品及醫用化學製品製造業產值，到110年達新台幣963億元，創歷年新高（示意圖／圖取自Pixabay圖庫）

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（中央社記者鄭鴻達台北15日電）經濟部今天公布的統計指出，因疫情影響推升需求，台灣藥品及醫用化學製品製造業產值，到110年達新台幣963億元，創歷年新高、年增4.9%、連7年正成長，且預期今年產值可望突破千億元，續創新高。

經濟部統計處今天公布產業經濟統計簡訊指出，隨著國民所得增加、醫療水準提高，加上人口高齡化，對醫療保健需求逐年提高，近年台灣藥品及醫用化學製品業產值變化，除103年因原料藥受到國際競價影響而年減2.3%外，各年產值均穩定成長。

經濟部說明，其中109年至110年因COVID-19疫情影響，推升醫用化學及生物製品需求增加，產值首破900億元，而110年產值更達963億元，為歷年新高，年增4.9%，連續7年正成長。經濟部接著說明，111年1至5月續增18.3%，產值達424億元，預期今年產值可望突破千億元，續創新高。

經濟部分析，近年由於台灣藥廠積極拓展外銷市場，帶動藥品及醫用化學製品製造業出口金額屢創佳績，在110年達14.2億美元，年增9.5%，近10年平均成長7%，而到111年1至7月，在醫藥製劑等相關產品熱銷下，續增17%；

經濟部表示，隨台灣邁入高齡社會，對醫療藥品需求日益升高，加上COVID-19疫苗陸續到貨，也讓藥品及醫用化學製品製造業進口金額，從100年28.3億美元，推升至110年的61.4億美元，創歷年新高，近10年平均成長8%，今年1月至7月進口也續增63.2%。

經濟部也分析，各行業產值中，以西藥製造為大宗，占藥品及醫用化學製品製造業5成左右，醫用化學及生物製品製造業成長最快，也因近年疫情帶動篩檢試劑、藥品、疫苗及相關醫用化學品需求增加，推升產值快速成長，近10年平均成長10.7%，110年占比突破2成，超越原料藥製造業。

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不僅如此，經濟部也觀察發現，為提升競爭力，藥品及醫用化學製品業長期致力研究發展，依工廠校正及營運調查統計，有從事研究發展工廠家數占該業總家數比率，至109年有49.1%工廠均投注研究發展，高於整體製造業的8.3%。

此外，藥品及醫用化學製品業研究發展經費，也由101年56億元，升至109年122億元，平均年成長10.3%，高於整體製造業的5.5%。（編輯：黃國倫）1110815