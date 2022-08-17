外資連3賣台股 資金轉進美時及寶齡富錦受矚目

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（中央社記者韓婷婷台北17日電）台股今天漲44.88點，收在15465.45點，投信連39天買超，續創新紀錄，外資則連3賣，賣超第1名為華通，買超前10名中最令人矚目的是生技股美時及寶齡富錦，同時大獲青睞。

台股今天在台積電翻紅帶動下收盤上漲44.88點，指數來到15465.45點，已經連續三天站穩季線之上，成交值新台幣2145.25億元。自營商賣超7.34億元，投信買超10.74億元，外資及陸資賣超19.26億元，三大法人合計賣超15.86億元。

外資賣超張數超過萬張的有華通、中信金及台新金三檔，其它包括華新、群創、華航、陽明、昇陽半導體、聯電、耿鼎都在賣超前十大之列。

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外資買超前十名中，除了長榮、力積電、大同、宏達電等外，今天分別買超美時7825張，寶齡富錦5293張最受矚目，其中外資連3天買超美時，且買超張數創今年來新高，外資買超寶齡富錦張數則創上市來新高。

觀察投信買超前十大，產業別相當分散，第1名為友達買超1.16萬張，投信今天已經是連14天買超友達，且張數首度放大至萬張以上，接著依序為台泥、華新、微星、永豐金、英業達、大成鋼、技嘉、大聯大、美時。（編輯：楊凱翔）1110817