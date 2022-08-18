日月光矽品內線案刑事無罪 商業法院仍判賠投資人

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（中央社記者潘智義台北18日電）日月光、矽品內線交易案在刑事一、二審皆無罪，但投保中心於商業法院所提首宗團體訴訟獲部分勝訴，體現商業法院不受刑事無罪判決拘束，能迅速、妥適及專業處理重大證券損害賠償事件。

投保中心今天發布新聞稿解釋，有關發生於104、105年間，日月光半導體製造公司接續對矽品精密工業公司進行2次公開收購及最後以股份轉換方式完成併購，過程中所爆發內線交易不法行為，經投保中心協助投資人提起團體訴訟求償，已由商業法院於8月18日作出其首宗實體判決，不論對台灣證券市場或司法制度皆深具意義。

投保中心表示，本案計受理授權投資人285人，求償金額新台幣2.5億餘萬元，投保中心其實早於107年5月21日即向台灣高雄地方法院提起刑事附帶民事訴訟，進行團體訴訟求償，然而由於本案刑事一、二審皆無罪，投保中心所提附帶民事訴訟也皆經法院判決駁回，不利投資人求償。

不過，時值商業事件審理法於110年7月1日施行，投保中心於110年7月2日轉向智慧財產及商業法院提起獨立民事訴訟，並為該院受理的商訴字第1號案件。商業法院在1年左右就作出判決，投保中心並獲得部分勝訴，被告等人應賠償投資人4800餘萬元。

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投保中心進一步說明，本件商業法院首宗實體裁判，具重大意義，因內線交易等證券不法案件其民刑事責任同其要件，雖因兩者要求的舉證程度不同，刑事判決認定本來不拘束民事審理，然在實務上，民事判決往往仍受刑事判決認定影響，商業法院此次跳脫此框限，從民事責任的審理專業認定，顯示商業事件審理法確實可達迅速、妥適及專業處理重大商業事件。

投保中心認為，台灣商業法院制度已有效發揮功能，針對內線交易此等破壞證券市場公平秩序的重大違法行為，在商業法院專屬集中審理的制度下，能迅速有效發揮保障投資人權益的功能。除促進資本市場健全發展外，對於司法制度而言也具重大意義。（編輯：楊凱翔）1110818