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正隆旗下春風、蒲公英衛生紙擬漲價5%至20% 緩解成本壓力

2022/8/19 16:13（8/19 16:37 更新）
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家用紙大廠正隆預告，下半年旗下春風、蒲公英等衛生紙產品，將調漲5%到20%。（圖取自正隆網頁www.clc.com.tw）
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（中央社記者賴言曦台北19日電）國內家用紙大廠正隆預告，由於今年紙漿等原物料行情飆漲，為緩解成本壓力，公司正在與通路商溝通，下半年旗下衛生紙等產品，將依產品別調漲5%到20%。

正隆今天召開線上法人說明會，總經理張清標坦言，今年包含紙漿、煤炭等價格大幅飆漲，公司難以承受成本壓力，近期已開始與通路客戶討論漲價，預計下半年旗下衛生紙、廚房紙巾等，將依產品別陸續調漲5%至20%。

正隆為國內第三大家用紙廠，旗下擁有春風、蒲公英等衛生紙品牌。

針對衛生紙漲價議題，永豐餘集團子公司、旗下有五月花、得意、柔情等衛生紙品牌的永豐實回應，公司目前正努力做更好的控管，關注全球的各種原物料與運輸的變化，並嚴密確保疫情不會對生產造成任何影響，將持續關注成本走勢及調節採購策略，謹慎因應原物料成本的變化。（編輯：楊凱翔）1110819

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