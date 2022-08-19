土洋對作 外資提款航空股、回補面板雙虎

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（中央社記者江明晏台北19日電）台股今天小漲12.02點，收在15408.78點，三大法人動態呈現「土洋對作」，自營商與投信合計買超逾25億元，外資及陸資賣超73.05億元，其中外資提款航空股，但積極回補面板雙虎。

台股今天開低震盪翻紅，加權指數終場上漲12.02點，收在15408.78點，漲幅0.08%，成交金額2186.64億元；週線收紅上漲近120點，這也是台股第7根週線紅K棒。

三大法人合計賣超48.01億元。其中，自營商買超9.56億元，投信買超15.48億元，外資及陸資賣超73.05億元。

根據外資賣超前10名個股，第一名為華航，賣超逾1.4萬張，其次依序為中信金、台新金、大同、長榮航、華新、宏碁、國泰永續高股息、泰鼎-KY、安集，顯示航空股與金融股等個股為外資調節重點。

外資買超排行中，第一名為群創，第二名為友達，分別買超逾3.4萬張與2萬張，其次依序為美時、正文、華通、中砂、欣興、聯電、訊舟、富采。排行榜也顯示面板股、電子股等受到外資青睞。（編輯：楊凱翔）1110819