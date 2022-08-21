法人：台股成交量能若擴大至2500億 有利漲升格局

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（中央社記者賴言曦台北21日電）台股這波強勢反彈，讓指數連續5個交易日穩居季線之上。法人分析，雖然電子、金融指數持續在5日均線附近震盪，但3大族群皆站穩月線，若成交量能可持續擴大至新台幣2500億以上，則有利指數維持漲升格局。

台股19日小漲12.02點，收在15408.78點，漲幅0.08%，成交金額2186.64億元。

台股單週指數續揚119.81點，期間彈升0.78%，引領台股週線連7紅，單週平均單日成交金額2177.43億元，較前一週僅2000億元水準再加溫。

三大法人上週則再度由投信法人力挺台股，上週加碼121.58億元，連續第9週站在買方，自營商轉為賣超17.70億元。外資則是連3賣，上週賣超金額擴大至272.66億元，今年累計賣超金額突破1兆元，改寫歷史最高紀錄。

PGIM保德信金平衡基金經理人廖炳焜指出，台股這波強勢反彈，在電子與金融帶動下，指數順利穩居季線之上，更帶動5日均線向上穿過季線的短線偏強走勢。

廖炳焜表示，雖然近2天電子與金融指數持續在5日均線附近震盪，但3大族群皆站穩月線，反彈格局並未改變，且財報旺季落幕，有財報空窗期及下半年產業旺季加持，若成交量能可以持續擴大至2500億元以上，則有利於指數維持漲升格局。

不過，廖炳焜表示，外資今年來累計至19日的賣超台股金額，正式突破兆元大關，為史上新高紀錄，顯示這波外資對台股的態度，受到國際資金緊縮影響，仍維持上漲即調節的步調未變，僅有投信是今年來唯一買超台股的法人資金，累計買超1996.17億元。

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但他認為，從另一個角度來看，目前台股評價面仍處於「物美價廉」水準，一旦未來國際變數消除，外資對台股的態度轉為回補買超，將可望成為推升台股多頭力道的重要上攻買盤。

另外今年的選舉行情也值得關注，廖炳焜說明，美國今年底要舉行期中選舉，根據歷史經驗，每逢選前美股上漲機率較高，而今年來全球市場皆視美股走勢為首，若美股能維持彈升格局，有利於台股至年底前的走勢，加上台灣也將於11月底舉辦縣市長選舉，在雙重選舉行情加持之下，台股要再出現之前弱勢表現機率較低。（編輯：黃國倫）1110821