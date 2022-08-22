台股價跌量縮失守季線 法人：聚焦鮑爾談話

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者鍾榮峰台北22日電）台股今天量縮價跌，摜破15300點，收在15245點，下跌163點，失守季線和10日均線；法人表示，市場氣氛並不悲觀，還有機會挑戰半年線約16072點，不過需觀察美聯準會主席鮑爾在全球央行年會發言內容，此外下半年旺季效應不再，恐甚於中國四川限電延長影響。

台股加權指數今天下跌163.64點，收在15245.14點，成交值不到新台幣2000億元、來到1994.23億元。三大法人外資及陸資賣超、投信買超、自營商賣超，合計賣超149.96億元，其中自營商賣超6.9億元，投信買超8.03億元，外資及陸資賣超151.09億元。

兆豐投顧協理黃國偉接受中央社記者電訪分析，台股今天走勢延續19日整理格局，儘管一度跌破季線，不過並未真正破線，屬於技術回檔測試；權值股跌幅平均、賣壓不大，小型股仍有20幾檔漲停，顯示市場氣氛並不悲觀，短線台股季線仍有守，整理過後有機會挑戰半年線約16072點。

展望台股後市，黃國偉指出，到9月底美國聯準會公布新一波利率決策之前，市場沒有利空消息，儘管本週全球央行年會將於25至27日舉辦，不過黃國偉認為，聯準會主席鮑爾（Jerome Powell）的發言內容，應不脫7月底的看法，且並無新事件爆發，預期鮑爾談話基調不變，仍以控制通膨為目標，但不會採取激進作法，升息幅度仍以實際經濟數據結果為主。

本土法人指出，本週有全球央行年會，需觀察鮑爾最新風向，市場原先預期美國聯準會升息動作將趨緩，若鮑爾發言出乎意料，不排除盤面氣氛轉變，鮑爾發表演說的時間點在台灣時間26日晚間10點。

觀察中國四川限電措施拉長，黃國偉表示，對於消費電子終端產業會有部分影響，不過影響程度未如去年，多數廠商目前整理庫存，產能利用率相對不高，且可在其他地區調配生產。

黃國偉指出，下半年反而需留意第3季生產旺季不再、第4季消費需求是否趨緩的狀況，此一變數影響程度可能更甚於四川限電，恐壓抑台股基本面表現。（編輯：張均懋）1110822