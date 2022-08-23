產業庫存調整影響 長興7月稅前盈餘月減逾5%

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（中央社記者潘智義台北23日電）因應庫存調整，長興材料工業公司今天公告自結7月稅前盈餘新台幣2.78億元，較6月減少5.69%，較去年同期減少25.63%，每股稅前盈餘為0.22元。

長興材料統計，1至7月累計稅前盈餘25.71億元，年減7.7%，每股稅前盈餘2.07元。

長興透過新聞稿說明，7月合併營收40.1億元，較6月減少3.57%，主要是合成樹脂市場需求減緩。以銷量來看，長興7月的出貨與上月差異不大，不過因下半年景氣尚不明朗，且下游客戶開始調整庫存，長興也進行成品庫存去化，7月稼動率較6月低，毛利率不及6月，影響營業利益表現。

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長興表示，因有轉投資股利收入及匯兌收益等業外收入挹注，7月稅前盈餘2.78億元，僅較6月微減5.69%。

展望營運，長興說明，市場需求仍未見轉強，預期上下游產業鏈庫存調整時間拉長，保守看待第3季景氣，將持續優化產品組合，並加速庫存去化，以維持毛利率表現。近期中國限電政策再起，目前對公司的產線運作影響不大，長興將以生產排程調度及現有庫存因應，維持穩定供貨。（編輯：楊凱翔）1110823