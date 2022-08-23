大同王光祥：高級主管待補 自各界尋求優秀人才

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（中央社記者潘智義台北23日電）大同公司總經理蔡維力18日以個人因素請辭，由副董事長王金來暫代總經理。經過近一週時間，大同董事長王光祥今天發出聲明表示，高級主管待補，將持續積極自各界尋求優秀人才。

王光祥聲明指出，大同公司已於8月22日董事會通過並公告，由王金來暫代大同公司總經理一職。

他說，王金來熟稔大同集團各項業務發展，且於子公司精英電腦擔任總經理及副董事長。面對高級主管待補的空缺，基於前瞻性的思考與願景，將持續積極自各界尋求優秀人才，為大同公司創造更好的營收與前景。

百年老店大同的公司派、市場派之爭多年，在2020年股東臨時會變天，創辦人林尚志家族，只保留林郭文艷一席董事及一席獨立董事，原本的市場派三圓建設董事長王光祥變成了大同掌舵者。

王光祥取得經營權之際，並未擔任董事長，而是由前中鋼董事長林文淵出任董事長，總經理則由前大同大學助理教授湯政仁出任。

林文淵出掌大同約50天，因傳出與王光祥理念不合而閃辭，總經理湯政仁也同步請辭；大同找來中美晶前董事長盧明光接掌大同，總經理則由曾在鴻海集團個人電腦嵌入式事業群總經理鍾依文出任。

大同去年6月董事會通過總經理鍾依文轉任大同子公司精英電腦董事長，並由研華前總經理何春盛接任大同總經理。

不過，去年12月盧明光、何春盛雙雙請辭大同董事長、總經理，何春盛更在記者會表示沒有對不起大同，而王光祥也終於站到幕前，正式接掌大同董事長位置。

今年6月底，大同公告由前永豐餘控股總經理蔡維力出任總經理；只是上任不到50天，蔡維力在8月18日請辭，成為大同經營權變天以來，第2位只做50天左右的總經理。（編輯：張良知）1110823