微星進軍智慧自動化展 推3款服務型機器人

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（中央社記者吳家豪台北23日電）2022台灣機器人與智慧自動化展將於8月24日至27日舉行，電競大廠微星今天宣布將展出3款服務型機器人，包括貨物搬運、防疫消毒、物流等應用，可協助減輕繁雜與重複的人力工作。

微星科技協理黃亞密透過新聞稿表示，微星投入服務型機器人的研發行之有年，透過各種場域實證，促進服務型機器人更全面並快速進入多樣化的應用領域。

微星智能基座機器人可協作搬運重達150公斤的貨物，正面和背面有2個全新LDS雷射導航系統與Intel RealSense深度攝影機，可進行自辨測量地圖，在任何環境中設定行進路線。這款機器人已通過SEMI S2設備安全衛生環保基準的認證，有機會導入半導體設備產業。

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至於微星智能防疫消毒機器人，是自主式移動紫外線殺菌機器人，擁有AMR智慧路線規劃系統，內部裝有紫外線殺菌照射光，可透過計算數據，進行大範圍消毒作業。

智能物流機器人，則具備後台管理系統和遠程控制功能，擁有多重身分辨識和24小時安全監控，並導入AI智慧系統，可以語音提醒、多色狀態指示燈號、跨樓層配送、低電量自動回充，實現無人配送服務。（編輯：楊蘭軒）1110823