疫後健康需求持續推動 大樹樂觀看整體營運

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（中央社記者韓婷婷台北24日電）台灣連鎖藥局大樹醫藥副總經理盧山峰表示，雖然疫情逐步趨緩，但由於居家、個人消毒和對健康需求關注並沒有因此消失，各項原定計劃將持續推進，整體營運業績是樂觀的。

大樹今天參加櫃買中心業績發表會，盧山峰表示，目前全台共有268門市，年底目標為290家；2025年目標為500家，其中商圈大型門市為300家，社區小型門市目標200家。每年營收成長設定20%。

盧山峰表示，目前商圈大型店已發展至第五代店，現場增加量測體驗，融合OMO打通線上線下，為精準健康、智慧藥局預做準備，並為社區小型店加入更多服務力。後續展店將以社區小型店為主。

至於延伸拓展策略上，將以跨品牌、跨產業及跨海外三跨計畫提升核心競爭力。跨品牌開店，在2019年已與日本SUGI簽署亞太發展合作協議，大樹藥局有販售SUGI自有品牌專區商品；與SUGI複合開店，SUGI產品毛利率也能高於平均毛利率水準。

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跨足產業部份，將搶攻正崛起的寵物健康照護市場，希望藉由藥局營運成功經驗複製至動物用藥市場。跨海外部份，以大陸市場為主，採取授權加盟與大陸百強藥店合作，大陸前十大藥店僅占整體市場營業額的21%，目前百強藥店有很高比例有意願與大樹合作。

另外法人關心的疫情趨緩後，營運動能是否減弱，盧山峰指出，雖然疫情逐步趨緩，但對健康需求關注並沒有因此消失，包括居家、個人消毒的相關需求，大樹配合原定計劃持續推進，整體營運業績是樂觀的。（編輯：楊凱翔）1110824