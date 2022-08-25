台光電前進東南亞 擬增設生產據點

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（中央社記者江明晏台北25日電）PCB上游材料廠台光電今天公告，擬在東南亞地區進行增設生產據點；業界觀察，中美貿易戰與中國防疫清零政策，加速許多台廠前進東南亞，目前以泰國等地為台廠PCB布局重心。

環保暨高階基材廠商台光電今天公告，為因應風險分散生產據點及未來長期投資市場及客戶需求，擬於東南亞地區進行增設生產據點。

觀察PCB產業，在泰國設廠的PCB廠台廠有泰鼎-KY、車用PCB大廠競國與敬鵬，都是早期就搶占先機的案例。

泰鼎-KY董事長王樹木先前就觀察，在第一波中美貿易戰、第二波中國防疫清零政策之下，加速許多製造商一定要往外移的決心，泰鼎-KY在20年前就投資泰國，希望能看到更多的PCB廠商加入，進一步完整供應鏈，慢慢產生群聚效應。

中美貿易戰後，多數台廠加速前進東南亞生產，且為了對抗疫情，中國近兩年多實施雷厲風行的清零封控政策，加上連續2年夏季都在部分區域實施限電政策，不利工廠營運與生產，更加深PCB業者進軍東南亞布局的意願。

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FCCL（軟性銅箔基板）大廠台虹今年5月於泰國曼谷與安美德集團（AMATA）簽訂「安美德春武里工業園區土地購置契約」，預計投入3500萬美元，執行第一階段建廠，規劃於2024上半年正式量產。

AOI檢測設備大廠牧德則觀察，過去台資廠在中國布局程度高，因製造和薪資成本是優勢，但過去幾年其漲幅不亞於台灣；從中美貿易戰開始，產業往東南亞外移趨勢已經起來，台資PCB廠到泰國進度比較快，牧德已掌握10到12家客戶往東南亞去投資，數量上以泰國最多、越南第二。（編輯：楊凱翔）1110825