台泥綠能攜手雲品 打造紅葉谷綠能溫泉園區

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（中央社記者江明晏台北26日電）雲品攜手台泥綠能開發「紅葉谷綠能溫泉園區」，為全台首個結合觀光與地方共生的地熱發電園區，發電廠完工商轉後，預估一年可發電量約876萬度電能，並創造近10萬觀光人次。

飯店股雲品今天發布新聞稿宣布，旗下有6處委託經營案，其中「紅葉谷綠能溫泉園區」將於27日起試營運，與台泥企業團所屬的台泥綠能攜手開發，為全台第一個結合觀光與地方共生的地熱發電園區，並邀請26家品牌進駐打造永續旅遊新基地，聘用的員工有7成以上為在地延平鄉鄉民。

台泥綠能與雲品國際歷時約2年時間，以友善環境的低度開發模式重建紅葉谷綠能溫泉園區，園區內有溫泉戲水區、獨立餐廳與期間限定的地熱鑽探展與導覽以及26家品牌進駐的選物賣店，其中23家為台東在地、更有半數以上為延平鄉在地店家。

台東縣一年有1033萬觀光人次，其中有許多觀光客是特別來到延平鄉鄰近的鹿野高台體驗熱氣球與至延平參與布農族體驗。雲品更運用地方創生的理念，成立紅葉Collection訂房平台，與在地的民宿業者合作，將帶來網路訂房客源，預估每年能夠為延平鄉創造近10萬觀光人次，同時也創造了在地鄉民進入觀光產業的就業機會，一同提升延平鄉的觀光餐飲服務與營收成長。

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「紅葉谷綠能溫泉園區」占地近2.5公頃，台泥綠能目前在中油鑽探團隊協助下，將在9月底展開1700公尺的「生產/回注井」鑽鑿，預計2024年底1MW的地熱發電廠完工商轉，每小時能夠發電1000度，一年則發電量約876萬度電，約等同可提供2400戶家庭使用；整個循環發電系統，運用搭配尾水回注技術達到取熱不取水的資源循環。

雲品指出，即日起至明年3月的鑽井期，園區特別規劃推出「紅葉谷地熱鑽井展」，全台首次開放鑽井案場供民眾參觀，並更深入了解地熱發電與再生能源。園區除了水區、餐廳、選物店，未來二期工程結束後還會增加占地近1公頃的露營區，期間也會導入雲品國際的禮賓服務與當地民宿業者串連，期待國外旅遊解封後，為台東縣迎來更多的國際觀光客。（編輯：趙蔚蘭）1110826