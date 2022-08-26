5G、AIoT、新創落腳南台灣 經濟部獲3大合作案

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（中央社記者鄭鴻達台北26日電）經濟部技術處今天參與高雄亞灣新創展覽，以無人智慧物流技術等獲得廠商關注，順利與統一超商等廠商簽訂MOU，並取得3項合作案，更讓5G、AIoT、新創三引擎落地南台灣。

經濟部今天發布新聞稿表示，技術處今天在高雄「2022 Meet Greater South 亞灣創新X新創大南方」展出36項5G、AIoT及新創團隊的成果，開展首日即有3項參展技術獲廠商青睞。

經濟部表示，這包括工研院的無人智慧物流技術，與統一超商簽訂合作MOU，瞄準無人送餐市場；由技術處孵育的兩家工研院新創團隊智升科技、集思智能，分別拿下高雄鋼鐵大廠、以及在地石化大廠訂單，讓5G、AIoT技術落地高雄，創造新商機。

經濟部技術處長邱求慧指出，這次展件聚焦智慧製造、智慧交通、智慧生活、智慧醫療等4大領域，透過5G、AIoT等技術，衍生出新興的應用，來解決產業、生活或社會問題，為南部產業帶來科技應用落地的效益。

經濟部表示，這次開展首日就帶來3大合作案，首先是工研院與統一超商簽署MOU，運用「AMR無人智慧物流技術」，打造全台首創可室內外配送、自動呼叫並搭乘電梯的無人送餐物流服務。

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第2案，是工研院衍生的新創團隊智升科技，則取得高雄在地鋼鐵大廠訂單，將導入智升開發結合演算法的非接觸式微米級（μm）檢測設備，可在高速動態環境下精準量測受測物厚度，確保出貨品質。

第3案，為專注於AI創新應用的新創團隊集思智能，提供製程減碳、低碳排程、降低設備能耗與供需最佳化等解決方案，將與南部在地大廠合作，以AI大數據分析石化產業原料成份與製程參數，可為石化廠每年減少2萬公噸碳排。（編輯：蘇志宗）1110826