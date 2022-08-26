新壽上半年初年度保費322億 外幣保單占比逾8成

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（中央社記者謝方娪台北26日電）新光金今天召開董事會通過今年第2季合併財報，並揭露新壽上半年初年度保費收入創佳績，達新台幣322.2億元、年增47%，其中有82.4%是由外幣保單貢獻。

新光金控今天召開董事會，會中通過今年第2季合併財務報告，今年上半年合併稅後淨利29.16億元，每股盈餘（EPS）0.16元，總資產規模4.77兆元，合併股東權益2048.5億元，每股淨值12.95元。

新光人壽上半年初年度保費收入為322.2億元，較去年同期成長47%，策略上仍以價值型商品及外幣保單為新契約推動主軸，其中外幣保單初年度保費收入達265.6億元，占整體初年度保費收入比重達82.4%。

觀察投資面，因上半年金融市場波動加劇加上去年基期已高，新壽股債資本利得較去年同期減少，但經常性收益隨新錢報酬率提升逐步回穩。

受惠美元升值，新壽經避險後仍有匯兌利益，上半年提存外匯價格變動準備金約156.9億元，至6月底外匯價格變動準備金累積餘額達183.9億元，有助新壽抵禦未來匯率波動的衝擊。

新壽上半年合併稅後淨利3.5億元，合併股東權益1346億元。

新光銀行上半年放款動能穩健成長，放款餘額達7405.6億元，較去年同期成長7.4%，推升利息淨收益年增14%，財管業務方面，今年客戶投資態度保守，影響新光銀行基金及債券銷售，但保險業務手續費收入較去年同期增加，整體手續費淨收益仍維持較去年同期成長態勢。

新光銀行上半年核心業務穩定發展，雖然投資收益因去年基期較高以致較去年同期減少，但上半年合併稅後淨利達31.8億元，相較去年同期仍成長3.8%，資產品質方面，逾放比及呆帳覆蓋率分別為0.13%及989.86%。

新光金控旗下元富證券今年受台股交易量衰減、市場波動及殖利率大幅走升等因素影響經紀業務及股債投資表現，上半年稅後虧損3.4億元。（編輯：楊凱翔）1110826