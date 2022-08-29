貿聯第2季獲利翻倍外資看旺 盤中股價逆勢大漲

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（中央社記者韓婷婷台北29日電）貿聯-KY第2季每股盈餘（EPS）來到7.68元，季增翻倍，優於預期，3外資及本土法人同步看好下半年營運有望逐季成長，上修全年獲利目標，並調高目標價，激勵貿聯今天股價開高，逆勢強攻上漲逾7%。

貿聯今天不畏大盤重挫逾400點，開盤以紅盤306元，上漲5.5元開出，震盪後在買盤積極卡位推動下，股價強勢上攻，盤中一度來323.5元，漲幅逾7%，高人氣帶動車電相關族群表現，胡連、淳安、連展投控跟進由黑翻紅。

貿聯-KY上半年財報亮眼，每股盈餘（EPS）11.46元創新高；3外資看好貿聯-KY，同步調高目標價，其中美系外資重申「中立」評等，目標價由360元調高至380元；日系外資重申「買進」評等，目標價由385元調高至410元；亞系外資重申「買進」評等，目標價由415元調高至435元。

貿聯-KY工廠自動化、資本設備、高效能運算及電動車為公司長期4大成長動能，今年第2季占營收比重已從2020年的20%至25%，來到35%到40%。法人看好貿聯4大長期成長動能營收比重提升趨勢不變，主要受惠市場自動化、高效能運算需求提升、半導體產業資本支出成長以及電動車滲透率提升，將同步推升整體毛利率改善，上修2022年及2023年營收及獲利。

亞系外資表示，貿聯-KY受惠工業用產品組合，在工業、IOT領域市占率持續提高。短期上，今年下半年沒有訂單放緩的疑慮，只需關注供應狀況，調高今年至後年每股盈餘預估，幅度5%至25%，重申「買進」評等，目標價調高至435元。

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胡連第2季受到大陸封城影響，第3季在遞延效應下，重啟動能，7月營收營收攀升至5.24億元，月增1.76%，年增44.11%，創單月歷史新高，累計前7月合併營收為32.67億元，年增21.32%。擺脫第2季營運谷底，法人看好銅價下跌，將挹注胡連毛利率表現，配合新客戶貢獻逐步加大，動能可期。

敏實集團旗下淳安在車用環景及倒車後視攝影鏡頭滲透率拉升下，帶動第2季順利轉盈，單季EPS達0.13元。法人估淳安未來營運動能持續強勁。（編輯：趙蔚蘭）1110829