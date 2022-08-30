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立院新會期金管會推2優先法案 上市櫃持股5%須申報

2022/8/30 18:29
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（中央社記者謝方娪台北30日電）立法院新會期即將開議，金管會預計推動2大法案優先修法，除了爭取開放REITs採基金架構發行，金管會擬將大量持股申報及公告門檻自10%下調至5%，屆時上市櫃藏鏡人將更無所遁形。

金管會法律事務處科長李姿慧今天在例行記者會表示，立法院新會期金管會將推動2大法案優先修法，包含證券投資信託及顧問法（投信投顧法）部分條文修正草案及證券交易法（證交法）部分條文修正草案。

第一項是投信投顧法部分條文修正草案，修法重點在於新增不動產投資信託基金（REITs）相關規定，開放REITs採基金架構發行，採取雙軌併行制，讓業者營運更具彈性。

為提升資產管理產業競爭力並活絡台灣不動產證券化市場，金管會爭取修法開放REITs採基金架構發行，若順利完成修法，不動產投資信託事業未來將可募集不動產投資信託基金，並與現行信託架構REITs併行。

第二項是證交法第43條之1、第178條之1、第183條修正草案，其中值得注意的是，為使公司股權重大異動資訊可即時並充分公開，金管會擬將大量持股申報及公告門檻由現行10%下調為5%，並給予1年緩衝期，明定修正條文自公布後1年施行。

李姿慧指出，目前2項法案都在行政院審查中。（編輯：楊凱翔）1110830

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