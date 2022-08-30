汎銓8/31掛牌 視陽光學通過證交所上市審議

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（中央社記者潘智義台北30日電）台灣證券交易所今天舉行上市審議委員會，通過視陽光學初次申請股票上市案；另外，證交所公告，汎銓科技自8月31日開始上市買賣，為今年第13家掛牌本國上市公司。

證交所公告汎銓科技股票自上市買賣日起5個交易日，股價採無漲跌幅限制。

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證交所有價證券上市審議委員會今天通過視陽光學初次申請股票上市案，視陽光學上市資本額新台幣5億4726.7萬元，董事長兼總經理為李重儀，主要業務為拋棄式隱形眼鏡製造及銷售，內外銷占比為13.46%及86.54%。

視陽光學108年度稅前純益2億3761萬元，每股稅後盈餘5.88元；109年度稅前純益1億1573萬元，每股稅後盈餘2.35元；110年度稅前純益4億428萬元，每股稅後盈餘8.11元；視陽今年上半年稅前純益3億6001萬元，每股稅後盈餘5.65元。（編輯：張良知）1110830