8月PMI連2月緊縮創逾2年新低 3理由看淡製造業前景

PMI小百科

採購經理人指數（PMI）為一綜合性指標，係每月對受訪企業的採購經理人進行調查，並依調查結果編製成的指數。

調查範圍包括製造業與非製造業，製造業以新增訂單數量、生產數量、人力僱用數量、存貨，以及供應商交貨時間等5項細項，請經理人針對各項與上個月進行比較；非製造業則以商業活動、新增訂單數量、人力僱用數量，以及供應商交貨時間等4項進行比較。

採購經理人指數介於0%~100%之間，若高於50%表示製造業或非製造業景氣正處於擴張期，若低於50%表示處於緊縮期。

資料來源：國發會