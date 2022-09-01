8月PMI連2月緊縮創逾2年新低 3理由看淡製造業前景
（中央社記者潘姿羽台北1日電）中經院今天公布8月經季調的製造業採購經理人指數（PMI）續跌至47.2%，連2月緊縮，且創下2020年7月以來新低。中經院院長張傳章指出，主要經濟體景氣放緩、庫存仍多等3大理由，使製造業廠商對前景看法趨於保守。
PMI小百科
採購經理人指數（PMI）為一綜合性指標，係每月對受訪企業的採購經理人進行調查，並依調查結果編製成的指數。
調查範圍包括製造業與非製造業，製造業以新增訂單數量、生產數量、人力僱用數量、存貨，以及供應商交貨時間等5項細項，請經理人針對各項與上個月進行比較；非製造業則以商業活動、新增訂單數量、人力僱用數量，以及供應商交貨時間等4項進行比較。
採購經理人指數介於0%~100%之間，若高於50%表示製造業或非製造業景氣正處於擴張期，若低於50%表示處於緊縮期。
資料來源：國發會
經季節調整後的PMI指數在7月中斷連續24個月的擴張轉為緊縮後，8月續跌0.6個百分點至47.2%，寫下逾2年新低的紀錄；值得注意的是，製造業未來6個月展望指數續跌1.8個百分點至28.3%，為2020年5月以來新低，且製造業6大產業全數回報緊縮。
製造業廠商看淡未來景氣，中經院院長張傳章點出3大原因，一是國際經濟環境不佳，主要經濟體對今年下半年及明年的展望都不好，影響終端需求；二是庫存還是非常多，廠商紛紛反映去庫存非常不容易，尤其是電子業，這也將是今年下半年廠商要面臨的課題；第三則是俄烏戰爭遲未落幕，地緣政治風險持續增添景氣前景的不確定性。
張傳章進一步指出，多數機構認為美國未來步入衰退的機率提高，中國清零政策、限電等措施也會對台商產生衝擊；台灣以進出口貿易為主，主要出口國經濟不好，台灣一定受影響，最新公布的外銷訂單數據已經翻黑是項警訊，「負面影響會在下半年，尤其是在第4季可能就會逐漸浮現出來」。
中經院今天同步公布8月未季調的非製造業經理人指數（NMI）已連續2個月呈現擴張，但指數回跌2.9個百分點至53.8%。（編輯：楊蘭軒）1110901
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