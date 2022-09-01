台股收跌293點摜破季線 分析師：3大利空衝擊

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（中央社記者吳家豪台北1日電）台股今天收在14801.86點，下跌293.58點，摜破季線約15040點。分析師認為，台股重挫3大原因包括美國聯準會鷹派言論、MSCI調整生效後賣壓、美國晶片禁令，目前市場對聯準會利率政策走向仍最敏感，恐抵銷下週蘋果新品發表會效應。

國泰證期顧問處經理蔡明翰接受中央社記者電訪表示，昨天台股有兩大利多，今天都轉為利空。首先，台股主要反應美國聯準會（Fed）鷹派言論，市場預期昨晚美股應該會跌深反彈，導致昨天亞股率先反應、開低走高，但今天亞股多數拉回。

蔡明翰說，第二個利空是昨天MSCI調整生效後，台股尾盤爆量甩尾，從過往經驗判斷，通常隔天會出現反向賣壓。

此外，美國政府可能禁止Nvidia、AMD高階晶片銷往中國，蔡明翰推估Nvidia、AMD占台積電營收比重僅2%到3%，跟當年華為封殺令有蠻大差距，不過在股市下跌過程中，恐慌加深，晶片禁令消息的影響程度會比想像更大。

蔡明翰指出，近兩週因為聯準會言論偏向鷹派，導致股市下跌，官股券商買超變得比較積極，今天進場護盤的機率非常高。但影響股市的關鍵還是全球經濟和需求，目前國際股市相對弱勢，就算政府積極護盤，過幾天也可能補跌，要靠政府把盤勢撐住有點不切實際。

展望後市，蔡明翰認為，美國升息趨緩的狀況應該不會改變，關鍵在於油價能否回落，後續應觀察原物料價格走勢，只要油價持續下跌，聯準會言論也沒理由更偏鷹派，半導體族群自然有機會轉強，不過大盤技術面遭受破壞，需要一些時間整理才會往上走。

新光投信董事長劉坤錫表示，造成台股今天下跌的因素很多，比較主要的原因是市場原本預期通膨壓力會慢慢緩和，部分海外大型投資銀行更預測2023年會看到聯準會降息，但昨天聯準會官員卻強調明年大概不會降息，市場產生失望性賣壓。

劉坤錫認為，若今晚美股出現連續重挫，台股有可能回測前波低點14545點；若美股能止穩，台股有機會在14800點附近盤整。

雖然蘋果新品發表會將於8日凌晨登場，但劉坤錫認為，藉此挽救台股的機率不大，目前大盤受到聯準會利率政策走向的影響最大，市場對此最敏感，蘋果新品對相關個股股價牽動效果恐被抵銷。（編輯：張均懋）1110901