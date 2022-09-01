國發基金投資聯合宣導會高市登場 盼吸引南部企業

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國發會與高雄市經發局1日攜手在高雄舉辦國發基金投資方案聯合宣導會，吸引約90名產業界人士到場了解。中央社記者曾以寧攝 111年9月1日

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（中央社記者曾以寧高雄1日電）國發會今天在高雄舉辦國發基金投資方案聯合宣導會，盼鼓勵南部企業提案，扭轉國發基金較常投資北部企業的現況，吸引約90名業界人士到場瞭解，提問環節討論熱絡。

國發會與高雄市政府經發局今天合作在高雄舉辦國發基金投資方案聯合宣導會，介紹加強投資策略性服務與製造業實施方案、加強投資中小企業實施方案、創業天使投資方案、中東歐基金等方案，國發會副主委游建華、高市經發局長廖泰翔都到場表達支持與關心，吸引約90名產業界人士到場瞭解。

游建華致詞表示，這幾年因為國際政經的改變，造成大量產業移動，也吸引台商回台，過程中政府提出政策助產業落地，國發基金擔任資金提供的重要角色，產業、企業最關切的用地問題，也由中央推出大南方大發展計畫解決；未來盼藉半導體產業聚落在南部發展，實現南北均衡發展。

廖泰翔說，市長陳其邁上任兩年來喊出4大優先，其中產業轉型、創造就業優先都與產業有關，盼用產業結構轉型來帶動在地企業的升級轉型。高雄過去以石化、金屬、鋼鐵等產業為主，盼藉由引進半導體與5G AIoT等在台灣有比較利益、且未來在國際上有發展性的企業，與在地產業連結，帶動高雄發展。

國發基金執行秘書蘇來守現場簡報介紹國發基金業務，也介紹國發基金近年成果，他說，深知南部企業多低調、較少與政府合作，但國發基金是來自大家辛苦納稅錢，賴瑞隆等多名立委等也很關切投資南部情況，因此只要南部企業願意提案、條件不要太離譜，自己都很支持，盼扭轉國發基金較常投資北部企業的現況。

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現場有老牌企業、新創公司提問，討論熱絡，內容包含提案是否必須是上市櫃公司、已上市櫃公司有新投資可以什麼方案爭取資源、是否需要提出財報等問題。國發會指出，不一定要上市櫃才能提案，首次提案也不一定要提出財報；方案則建議一次投一個，但可同時再找創投公司。

國發會指出，國發基金透過靈活的多元投資方案已累積相當豐碩的投資成果，宣導會除了向高雄各產業界介紹如何利用政府資源、減少募資障礙並活絡企業資金外，更展現國發基金投資成果，促進社會各界了解「國發基金投資方案」，以加速大南方產業發展，帶動產業創新轉型與增進經濟成長的成效。（編輯：謝雅竹）1110901