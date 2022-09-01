Sony新旗艦機 拚9月非蘋高階市占增2成

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（中央社記者江明晏台北1日電）Sony發布旗艦新機Xperia 5 IV，將於9月下旬在台開賣，Sony看好新機加持下，2萬元以上的非蘋（Android）旗艦機市場中，市占率將成長2成至18%。

Sony今天舉行記者會發布旗艦新機Xperia 5 IV，是Xperia 5系列首次所有鏡頭皆支援即時眼部追蹤對焦及即時物件追蹤對焦功能，且升級1200萬畫素自拍鏡頭，同時也是Xperia 5系列首次支援無線充電及無線反向充電功能，預計將於2022年9月下旬於台灣市場推出。

Sony Mobile總經理林志遠今天受訪表示，今年前7月，2萬元以上的Android旗艦機市場中，Sony銷售量市占率為14%，7月成長至15%，期待在新機貢獻下，9月市占成長2成，達到18%的表現。

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台灣手機銷量市場近年顯著下滑，單月銷量數度跌破40萬大關，觀察整體市場，林志遠表示，雖然全年銷售量預估仍和去年相比下滑，但在9月多家品牌端出新機加持下，下半年銷售一定比上半年成長，幅度估計在10%以內。

他也坦言，不景氣、通膨，和對未來經濟產生疑慮，導致手機銷售市場較萎縮，導致節慶檔期銷售和促銷的效應不如過去，而儘管日圓貶值，生產手機的成本增加，但Sony打算自行吸收成本，維持售價不調漲，盼在銷售表現上能更推進成長。（編輯：蘇志宗）1110901