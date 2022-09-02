群創攜手日藥本舖打造全台第一家AI藥妝科技店

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（中央社記者潘智義台北2日電）面板廠群創光電今天宣布，積極布局智慧零售，攜手全台最大日系連鎖藥妝日藥本舖，打造5G、人工智慧物聯網（AIoT）藥妝科技店。

群創發布新聞稿指出，日藥本舖南京西路總店布滿上百個顯示螢幕，AI影像辨識與聲控、觸控回饋，導引消費者選到適合的保健藥品，人工智慧打造實體與虛擬商城導購，消費者體驗再升級。

群創表示，藥局販售藥品和保健品時，藥師至少花數十分鐘與民眾互動，了解健康狀況，再進行衛教與用藥指導。受限藥師人力有限，服務難免有所疏漏，數據無法有效收集與應用。

另外，藥局促銷檔期貨架商品易位或缺貨，補貨或調整檯帳標籤耗時半天；日本進口策略品牌貢獻主要獲利，如何融合OMO線上線下（online merge offline），把低毛利商品轉到高毛利商品，數位轉型搭配科技藥妝是連鎖藥妝競爭力之鑰。

群創攜手日藥本舖解決連鎖藥局痛點，提出4大解決方案，包括去紙張標籤黑科技「魔法貨架」，將場域上萬種指示用藥、保健品及上千個美妝產品進行3D建模。

其次，整合數十萬個指示用藥資料庫的「AI藥師」功能更是強大，群創43吋聲控、觸控雙模式的軟硬整合，優化人機介面，彙整用藥問題，導引消費者快速選購指示用藥。

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此外，結合5G與微定位技術打造360度環場商城導購，讓日藥本舖更聰明。經過南京總店方圓50公尺消費者，可以精準推播暢銷女性美妝、男性保健到消費者手機，還可以記錄消費者的路徑和行為。

最後，群創攜手冠捷科技與承鴻光電打造大尺寸彩色電子紙產業鏈，推出28吋先進高品質、全反射式的彩色電子紙顯示器，全彩電子紙廣告螢幕、低功耗護眼電子紙首次跨足智慧藥妝連鎖。（編輯：張均懋）1110902