客戶拉貨挹注 臻鼎、泰鼎前8月營收同期新高

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（中央社記者江明晏台北5日電）受惠客戶新品進入備貨旺季，全球PCB龍頭廠臻鼎-KY8月與累計前8月營收皆續創同期新高；PCB廠泰鼎-KY受惠客戶拉貨回溫，8月及累計營收也創同期新高。

臻鼎-KY今天公布8月合併營收新台幣165.39億元，年增13.9%，月增25.36%；累計1至8月營收達981.82億元，年增18.11%。

臻鼎-KY表示，8月與前8月營收皆續創歷年同期新高。8月營收主要受惠客戶新品進入備貨旺季，產能利用率進一步提升，手機相關應用營收不僅大幅月增，年成長更達雙位數。

隨著客戶新品量產，臻鼎-KY預期業績將持續增溫，不僅下半年營收將明顯優於上半年，且在各產品線稼動率與效率逐步提高下，全年獲利成長幅度將大於營收成長。

同時，臻鼎-KY也強調，近期深圳COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情雖升溫，但公司營運、出貨皆未受影響，將保持產能調度彈性，維持穩健成長步調。

在泰國設廠的PCB台廠泰鼎-KY公布自結8月營收10.72億元，月增25.6%，較去年同期增加3%；累計前8月營收達100.42億元，年增8.9%。泰銖單月營收及累計今年前8月泰銖跟新台幣計價營收，皆創歷年同期新高，且新台幣單月營收為歷年次高。

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泰鼎旗下4大產品線為家庭應用、通訊應用、電腦相關應用與汽車應用；7月營收下滑主要收到消費性訂單客戶調整庫存影響，8月則受惠家庭應用類的TV客戶拉貨回溫，營收重回10億元以上的規模。

展望後續，法人指出，市場普遍對於電視年終旺季銷售和明年展望保守，客戶端調整庫存，但泰鼎-KY電視板訂單8月已恢復小量出貨，9月出貨應會明顯增加，但第4季訂單目前還在確認中。（編輯：楊蘭軒）1110905