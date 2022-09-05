信邦8月營收27.38億元 連續6個月改寫新高

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（中央社記者韓婷婷台北5日電）電子零組件廠商信邦自結8月合併營收新台幣27.38億元，月增3.11%、年增23.44%，續創單月營收新高，並已連續6個月改寫單月營收高點紀錄。

累計前8月合併營收198.58億元，較去年同期成長17.44%，亦為歷年同期高點。

信邦表示，8月合併營收成長，主要來自醫療、汽車及綠能等銷售分別較7月成長1.69%、11.90%及16.42%；累計前8月相較於去年同期，醫療及健康照護產業成長17.16%、汽車產業成長30.55%、綠能及節能產業成長18.97%、工業應用產業成長22.26%、通訊及電子週邊產業成長6.07%。

產品銷售比重方面，連接線組生產銷售占合併營收75.71%，連接器及零組件銷售占24.29%。

產業銷售分布方面，工業應用產業占合併營收28.23%、通訊及電子週邊產業占24.98%、綠能及節能產業占24.49%、汽車產業占12.68%、醫療及健康照護產業占9.62%。（編輯：張均懋）1110905