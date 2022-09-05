外資前8月提款台股破兆 連3月淨匯出共逾4000億元

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（中央社記者謝方娪台北5日電）美國鷹派升息，台美利差持續擴大，金管會今天公布，整體外資8月持續淨匯出54.541億美元，外資已連3月淨匯出，合計130.662億美元，折合約新台幣4012億元。

金管會今天公布外資最新動向，在美國聯準會（Fed）猛烈升息下，資金持續外流，8月外資累計淨匯出54.54億美元、陸資累計淨匯出0.001億美元，整體外資合計淨匯出54.541億美元，以今天新台幣兌美元收盤價30.71元計算，折合約新台幣1674.95億元。

金管會官員受訪表示，8月整體外資淨匯出54.541億美元，是外資2011年以來單月第5大淨匯出量；近期受國際或市場因素影響，難免會有外資匯出情形，外資都有自己的操作策略，但投資長期仍回歸基本面，目前評估台股表現仍相當穩健。

美國升息牽動全球資金流向，今年3月美國聯準會啟動升息，整體外資即轉向匯出，3、4月合計淨匯出達115.79億美元，5月轉向淨匯入近27億美元，隨後連3個月均呈現淨匯出，且匯出力道逐月加大，連3月合計淨匯出高達130.662億美元。

累計今年前8月外資淨匯出167.03億美元，折合逾新台幣5100億元。

整體外資累計淨匯入餘額持續下滑，外資截至8月底累計淨匯入餘額2128.55億美元、陸資8月底累計淨匯入餘額0.375億美元，合計2128.925億美元。

今年前8月外資累計賣超上市股票新台幣9616.92億元、累計賣超上櫃股票444.17億元，陸資累計賣超上市股票6.52億元、賣超上櫃股票2.48億元。

今年前8月整體外資合計從台股提款破兆元、達1兆70億元，超越歷年來外資全年賣超台股金額。

金管會主委黃天牧表示，金管會將緊盯台股動能及價量表現，外資當然有進有出，不過台股基本面良好，外資適當時機會再回來。（編輯：張均懋）1110905