CIP與海碩能源簽協議 推動海氣象觀測在地化

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（中央社記者曾智怡台北5日電）哥本哈根基礎建設基金（CIP）今天宣布，與國內唯一全方位提供完整在地化海氣象服務供應商海碩能源與工研院簽訂優先承攬協議，未來將提供CIP區塊開發階段風場的海氣象觀測及氣候窗預測服務。

CIP今天發布新聞稿表示，海碩能源成立於2020年，是台灣本土專業離岸風電運維公司，曾參與台電一期運維中心的規劃與建置。

海碩能源與國立成功大學近海水文中心及工業技術研究院合組專業團隊，整合各單位的技術優勢，並與國內儀器、設備製造組裝供應鏈合作，打造目前本土唯一有能力提供從觀測設備設計、製造、系統整合，到海上作業、數據供應及預測，完全由國內廠商組成的一條龍服務。

CIP台灣區塊開發計畫執行長羅涵（Claire Lohan）指出，由海碩能源、成大水文中心、工研院組成的海氣象團隊，以多年累積的本土觀測資料與分析預測經驗，並擁有台灣目前唯一超過20年的長期海氣象資料庫，在供應商遴選過程中展現專業、脫穎而出，CIP期待在區塊開發風場中運用來自本土的海氣象觀測專業服務。

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CIP台灣區董事總經理許乃文表示，CIP自潛力場址階段開始，便是離岸風電產業本土化政策的堅定支持者，在開發建設彰芳暨西島風場以及中能風場的過程中，與本土產業鏈共同經歷許多；建構本土產業鏈的不易，加深CIP促成技術轉移的決心。

許乃文說，邁入區塊開發，CIP將繼續期許「做最本土的國際開發商」，與國內供應鏈夥伴在台灣能源轉型及產業升級的路上攜手前行。（編輯：張均懋）1110905