美元強勢表態 新台幣早盤跌破30.7元創近3年新低

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新台幣匯率持續下挫，5日早盤一度重貶1.3角、最低至30.718元，盤中創下2019年10月中旬以來最低紀錄。（中央社檔案照片）

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（中央社記者潘姿羽台北5日電）美元指數強勢表態、站穩110之上，令亞幣全倒，新台幣匯率持續下挫，早盤一度重貶1.3角、最低至30.718元，盤中創下2019年10月中旬以來最低紀錄。

美國聯邦準備理事會（Fed）頻頻放鷹，使得市場升息預期愈來愈濃厚，資金持續回流美元，不只股市震盪，新台幣匯率貶勢更是煞不住。

外匯交易員指出，美元指數衝破110大關，非美貨幣全部腳軟，日圓最低貶至140.55、韓元跌至1371.92、人民幣則跌破6.94，新台幣今天以30.62元開盤後，匯價像溜滑梯般迅速走低、貶破30.7元價位

外匯交易員分析，新台幣匯率短時間內貶值速度太快，轉眼間就要逼近30.8元，今天可先觀察央行是否有更積極的作為；若僅是消極防守，新台幣跌向31元整數大關的時間可能也不遠了。（編輯：楊蘭軒）1110905