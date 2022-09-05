更多編輯台推薦新聞：
韓國連5月逆差金絲雀警鐘響 台灣守住順差關鍵一次看
產經

韓國連5月逆差金絲雀警鐘響 台灣守住順差關鍵一次看

颱風警報期間減為中颱又變回強颱 軒嵐諾1980年後唯一
生活

颱風警報期間減為中颱又變回強颱 軒嵐諾1980年後唯一

周思齊滿貫砲中職第2老 兄弟團隊完全全壘打史上第3次
運動

周思齊滿貫砲中職第2老 兄弟團隊完全全壘打史上第3次

中央社新書「記者在現場」 揮灑理性客觀外的熱血
文化

中央社新書「記者在現場」 揮灑理性客觀外的熱血

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
烏克蘭反攻傳捷報 澤倫斯基：收復東部與南部3聚落
首頁 / 產經
台幣匯率
新聞專題
台幣匯率1/300
首頁 / 產經

美元強勢表態 新台幣早盤跌破30.7元創近3年新低

2022/9/5 11:05（9/5 11:13 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
新台幣匯率持續下挫，5日早盤一度重貶1.3角、最低至30.718元，盤中創下2019年10月中旬以來最低紀錄。（中央社檔案照片）
新台幣匯率持續下挫，5日早盤一度重貶1.3角、最低至30.718元，盤中創下2019年10月中旬以來最低紀錄。（中央社檔案照片）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者潘姿羽台北5日電）美元指數強勢表態、站穩110之上，令亞幣全倒，新台幣匯率持續下挫，早盤一度重貶1.3角、最低至30.718元，盤中創下2019年10月中旬以來最低紀錄。

美國聯邦準備理事會（Fed）頻頻放鷹，使得市場升息預期愈來愈濃厚，資金持續回流美元，不只股市震盪，新台幣匯率貶勢更是煞不住。

外匯交易員指出，美元指數衝破110大關，非美貨幣全部腳軟，日圓最低貶至140.55、韓元跌至1371.92、人民幣則跌破6.94，新台幣今天以30.62元開盤後，匯價像溜滑梯般迅速走低、貶破30.7元價位

外匯交易員分析，新台幣匯率短時間內貶值速度太快，轉眼間就要逼近30.8元，今天可先觀察央行是否有更積極的作為；若僅是消極防守，新台幣跌向31元整數大關的時間可能也不遠了。（編輯：楊蘭軒）1110905

（中央社製圖）
（中央社製圖）
延伸閱讀
FED不排除9月再升息3碼 學者：央行跟不跟進陷兩難新台幣貶破30元 學者：短期不易轉強但經濟成長有撐美強勢升息壓力未除台股恐盤整 短線看蘋果新機國安基金不夠力？阮清華：全球緊縮護盤策略修正
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
新台幣開盤貶3.2分 為30.62元