竹科寶山二期擴建計畫順利 台積電2奈米廠開始整地

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（中央社記者鍾榮峰台北6日電）竹科管理局辦理寶山二期擴建計畫進展順利，已展開公共設施建設，管理局長王永壯表示，台積電2奈米廠也開始進行整地作業。

竹科管理局今天召開記者會，邀請區內廠商易達通科技及維致生醫簡介。王永壯會後受訪時針對寶山二期擴建計畫說明最新進展。

王永壯說，目前仍有少部分民眾尚待溝通協調，不過，寶山二期擴建計畫進展順利，已展開公共設施建設，台積電2奈米廠也開始進行整地作業。

台積電規劃，2奈米製程技術將於2025年量產，將採奈米片架構。台積電總裁魏哲家日前在台灣技術論壇中強調，台積電2奈米將會是密度最小、效能最好的技術。

王永壯表示，易達通及維致生醫都是將研發成果產品化的代表廠商，其中，易達通是陽明交大國際半導體產業學院院長張翼多年研發成果，在科技部價創計畫支持，並獲行政院國家發展基金管理會、漢信投資及永豐創投投資成立。

易達通主要開發氮化鎵射頻元件、功率放大器與功率元件及模組，董事長林仕國說，小基站射頻元件產品預計明年初量產。

維致生醫是由台北醫學大學教授楊維中團隊衍生新創公司，接受科技部生醫商品化中心輔導育成後，今年5月進駐竹北生醫園區第二生技大樓，主要開發子宮內膜異位症體外檢測試劑。（編輯：黃國倫）1110906