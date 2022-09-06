研調：32至55吋電視面板減產 10月價格有望持平

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（中央社記者潘智義台北6日電）國際數據資訊公司（IDC）資深分析師陳建助今天表示，中國採取封城、限電措施，有助當地面板廠自然減產，消化庫存，32至55吋電視面板價格有機會在10月持平。

陳建助接受電訪指出，電視面板報價自去年7月開始下跌，已持續很長時間，中國面板廠減產讓價格跌勢趨緩。9月電視面板主流尺寸只跌1至2美元，甚至有些廠商報價只跌不到1美元，但價格要回到現金成本之上，轉為獲利，仍有賴市場需求回升。

他解釋，部分面板廠為降低庫存，針對中國十一長假黃金週促銷，在9月降價搶訂單，所以電視面板價格仍然小跌，等到10月之際，因中國面板廠減產已有2個月，加上台、韓面板廠減產效益顯現，市場供需狀況會比較好一些，價格也比較容易持平。

若要等到電視面板價格回升，他預估應在明年3、4月以後較有機會，從供給面來看，三星顯示器的8代液晶面板廠在今年第3季關閉，樂金顯示器也在第3季關5代線，明年第2季是否關閉7代線仍待觀察，尤其規劃關閉的7代線已持續減產，真正關廠時的效益恐也不太明顯。

他認為，面板業進入第1季的淡季，要等到3、4月為五一長假促銷，需求才有機會反彈，價格也較有機會回到現金成本之上，轉為獲利。

他分析，現階段面對電視品牌商促銷，面板廠為清庫存降價銷售電視面板，屬於降價促銷；但等到明年3、4月以後，因庫存已大幅降低，再遇到品牌商促銷，即有機會趁勢讓價格回升，是兩種完全不一樣的情境。

除電視面板外，資訊電子面板部分，陳建助直言，同樣面臨清庫存、供過於求壓力，即便隨面板廠自然減產，價格跌勢縮小，但資訊電子產品面板庫存太多，加上中國新進入這領域的面板廠為搶市，不惜殺價競爭，因市場變數多，近期價格恐維持緩跌局面，甚至緩跌到明年中。

他表示，面板價格能否回升，基本上還是供需問題，不論減產、庫存都屬供給面的因素，關鍵是市場的需求也必須回升。

集邦科技（TrendForce）研究副總經理范博毓評估，整體面板產業可望在明年第2季回穩，電視面板價格近期已跌至接近材料成本，10、11月應可望持平，但尚不至於反彈；資訊電子面板價格應是續跌，目前還無法預期止跌時點。（編輯：黃國倫）1110906