和勤產線未受中國限電影響 估9月營收回到旺季水準
2022/9/6 15:52
（中央社記者鍾榮峰台北6日電）精密沖壓廠和勤精機今天表示，產線未受中國大陸高溫限電影響，正常生產，預期9月後營收可回到旺季水準，而美系電動車上海廠擴充產能全面復工後，可滿足客戶需求。
和勤指出，美系電動車上海廠擴產提升產能，產線整改完成，和勤也在8月底恢復出貨。
和勤表示，美系電動車上海廠擴充產能後需求將增加，和勤供應美系電動車高壓開關平台件、門鎖、剎車系統零件，在美系電動車上海廠停工期間，仍然維持生產水準，在客戶全面復工後，可立即滿足客戶需求。
中國大陸高溫警報解除，各大車廠生產恢復正常，和勤表示，訂單遞延出貨也將陸續反應在營收表現。
和勤新品量產仍是今年營運成長重點，除了美系電動車剎車零件開始量產之外，下半年重卡零件出貨也將逐漸爬升。
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和勤自結8月合併營收新台幣1.77億元，較去年同期2.13億元減少17.05%，累計今年前8月自結合併營收17.60億元，較去年同期17億元增加3.53%，和勤指出，受到中國大陸車廠高溫假以及美系電動車上海廠產線整改影響，8月出貨不如預期。
和勤8月汽車零件營收1.32億元，占比74.78%，硬碟機構件（VCM Plate）單月營收0.32億元，占比18.22%，其中硬碟（HDD）零件出貨受到客戶去化庫存影響，下半年電子業產業鏈面臨庫存調整壓力，硬碟零件業務相較上半年保守。（編輯：郭無患）1110906
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