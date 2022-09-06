上市櫃海外投資 上半年賺破6千億創史上新高

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（中央社記者謝方娪台北6日電）航運業、半導體業及電子零組件業海外投資利益大進補，推升上市櫃公司上半年海外投資利益達新台幣6248億元，創史上同期新高；上市櫃公司中國投資利益則受當地經濟及疫情等因素影響，僅歷年同期次高。

金管會今天公布國內上市櫃公司赴海外投資概況，截至今年第2季止，共有1285家上市櫃公司赴海外投資，近全體上市櫃公司的78%，較去年底增加4家。

截至今年第2季止，上市櫃公司累計赴海外投資規模達7兆4598億元，較去年底增加3072億元。

金管會證期局副局長高晶萍分析，主要是上市櫃公司併購取得海外子公司，或上市櫃公司因應海外子公司營運及建廠資金需求而參與現金增資，推升上市櫃公司海外投資規模上升，上市、櫃公司均以半導體業投資金額較大。

上半年上市櫃公司海外投資利益達6248億元，創歷年同期新高；受惠貨櫃運價上漲、晶圓等產品需求增加，上市公司上半年投資利益成長前3大產業為航運業、半導體業及電子零組件業。

金管會今天同步公布上市櫃公司赴中國投資概況，截至今年第2季止，共有1198家上市櫃公司赴中國投資，占全體上市櫃公司的72.3%，較去年底減少10家。

截至今年第2季止，上市櫃公司累計赴中國投資規模達2兆6417億元，較去年底增加1129億元。

高晶萍指出，主要是上市櫃公司基於營運策略考量併購取得中國子公司，或因應子公司業務拓展、建廠資金需求，因此增加中國投資規模；上市、櫃公司分別以電腦及週邊設備業、電子零組件業投資金額較大。

受到中國經濟及疫情等因素影響，上半年上市櫃公司中國投資利益僅2038億元，較去年同期減少392億元，不過仍創歷年同期次高。

高晶萍說，上市櫃公司中國投資利益減少，主要是電腦及週邊設備業、塑膠工業、水泥工業受供應鏈缺貨、市場需求下滑及原物料價格上漲影響，投資利益下滑較為顯著。

根據金管會統計，上市櫃公司上半年中國投資收益匯回金額為399億元，主要是上市櫃公司配合集團資金規劃，將盈餘、現金股利、出售股權收益匯回，上市、櫃公司皆以電子零組件業匯回金額較大。

截至今年第2季止，上市櫃公司中國投資收益累計匯回金額合計6295億元，占累積原始投資金額的23.83%。（編輯：林淑媛）1110906