鮑爾放鷹股市修正 法人：庫存調整後可望迎接行情

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（中央社記者韓婷婷台北6日電）受到聯準會主席鮑爾鷹派言論影響，台股近期跟隨美股出現較大波動。法人認為，近期的修正屬於消息面干擾，隨著企業庫存調整進程推進，第4季台股仍有行情可期。

凱基投顧表示，聯準會激進升息與製造業庫存調整兩大利空轟炸，導致今年上半年全球股市大幅修正，S&P 500指數跌幅達21%，創下統計以來倒數第4名的表現，但回顧S&P 500史上最差前3名的上半年表現，分別在1932年-45%、1962年-24%、1970年-21%，當年度下半年卻創造出非常強勁的報酬率，反彈幅度依序為56%、15%、27%。

凱基投顧表示，聯準會表態仍將維持鷹派態度後，股市迎來短線賣壓並不意外，但跌深反彈的歷史經驗有望於今年下半年複製，並支撐台股中期反彈表現。

統一投信台股團隊指出，隨著企業庫存調整進程推進，第4季台股仍有行情可期，優先看好庫存調整進度快的、受惠供應鏈恢復順暢及具備長期成長潛力，包括伺服器、電動車及半導體等。

統一投信台股團隊表示，目前市場已反映聯準會9月升息3碼的預期，若9月中旬美國公布的8月通膨數據持續回落，將為市場帶來正向效應。隨著聯準會密集升息時間過去，股市甚至將轉為反映聯準會升息幅度收斂的利多，加上年底美國將舉行期中選舉，可能會有政策利多支持，為股市提供支撐，帶動與美國連動度高的台股表現。

企業庫存在經過數月的調整後，近期也開始出現曙光。部分產業因庫存調整開始時間早，或是進度較快，現階段逐漸步入尾聲。預計第3至4季將有許多供應鏈企業開始落底，基本面改善，使後續新產品推升力道更強，帶動股價回升。（編輯：張均懋）1110906