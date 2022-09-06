國發會組團赴星推就業金卡 盼吸引外國人才到台灣

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（中央社記者侯姿瑩新加坡6日專電）國家發展委員會副主委游建華率團訪問新加坡推廣就業金卡。他今晚表示，這張卡結合4項功能，盼吸引外國人才赴台尋找工作或投資機會；若能跟重點產業結合，對台灣整體發展更有幫助。

游建華率團於5日至7日訪問新加坡，推廣台灣就業金卡。除今晚舉辦說明會暨晚宴，也規劃在新加坡南洋理工大學及新加坡國立大學舉辦攬才說明會。

游建華接受中央社記者訪問時表示，就業金卡是4卡合一的准證，外國人才先拿到證件後，再到台灣尋找可能的投資、工作及創業機會。這跟以前要先有工作證再申請居留是不一樣的邏輯，盼藉以吸引傑出人才赴台，協助提升台灣產業發展。

他說，這次赴海外攬才沒有鎖定對象。但若能跟物聯網、6大核心戰略產業、5+2產業創新計畫等台灣目前的重點發展產業結合，將對台灣整體發展更有幫助。

對於就業金卡未規定持卡者每年必須待在台灣的時間，游建華解釋，優秀人才可能同時在全球各地發展，只要他們有到台灣進行交流，就會有幫助。限制時間可能會限縮赴台誘因。

除了期盼吸引創業家赴台投資，國發會表示，也希望外國人才透過交流，將新的知識帶到台灣，協助拓展台灣視野。

今晚說明會暨晚宴出席者包括隨團出訪的台積電等企業代表，另外還有新創與企業代表、新加坡學界代表等。

新加坡祥峰投資控股執行長蔡其樂近期獲得就業金卡。他受訪表示，本身從事創投工作，經常去台灣開會，有了就業金卡進出台灣比較方便。

訪團結束新加坡行程後，明晚將接著轉往馬來西亞訪問。

根據「就業金卡」官網資料，此卡於2018年上路，是針對外國特定專業人才的工作許可、居留簽證、外僑居留證及重入國許可4證合一的個人工作許可，提供外國人才尋職、就職及轉換工作的便利性。儘管在COVID-19疫情期間，也能不限次數入出境台灣。

申請者可依其專業技能，從9大領域擇一申請。這9大領域包括科技、經濟、教育、文化及藝術、體育、金融、法律、建築設計、國防等領域。

國發會指出，目前已核發約6000張就業金卡，其中200多張發給新加坡籍人士。（編輯：林治平）1110906