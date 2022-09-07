無懼封城影響 仁寶翁宗斌：將加大昆山布局

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（中央社記者吳家豪台北7日電）今年第2季中國華東封城，打亂筆記型電腦代工廠出貨計畫，但仁寶總經理翁宗斌日前表示，昆山上下游產業鏈配套齊全，仁寶集團將加大在昆山布局，支持更多台商在昆山投資創業。

仁寶微信公眾號發布新聞稿指出，昆山市委書記周偉、市長陳麗艷等人5日與翁宗斌會面，感謝仁寶集團20多年來為昆山經濟社會發展做出的貢獻。中國官方希望仁寶集團繼續與昆山深化合作，在昆山推動更多資源布局。

翁宗斌表示，昆山產業基礎雄厚，特別是上下游產業鏈配套齊全、高新技術產業發展迅速，仁寶集團將進一步加大在昆山布局，不斷完善產業鏈和創新鏈。

翁宗斌說，「作為在昆台企的一員，仁寶集團將繼續發揮好橋樑紐帶作用，支持更多台商在昆山投資創業，與昆山在更寬領域、更深層次深化合作」。

仁寶受到通貨膨脹、俄烏戰爭、能源價格上漲等影響，今年第2季歸屬母公司稅後淨利為新台幣20.17億元，年減18%；每股盈餘0.46元。

在總體經濟需求減緩、產業去化庫存等影響下，仁寶預估今年第3季筆電出貨可能季減個位數百分比；非個人電腦（PC）產品表現相對穩定，第3季出貨受惠季節性因素，預估出貨將季增雙位數百分比。（編輯：郭無患）1110907