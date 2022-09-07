惠譽肯定台灣優異財政表現 財部：續積極開源節流

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（中央社記者張璦台北7日電）財政部今天表示，國際信評機構惠譽（Fitch Ratings）持續肯定台灣優異財政表現，維持長期主權信用評等「AA」佳績；同時，財政部將繼續積極開源節流，因應可能的經濟情勢變動，妥善靈活運用財政政策維持經濟動能。

此外，財政部指出，惠譽2021年新聞標題以Taiwan, China稱呼台灣，經財政部反應，今年已恢復以往Taiwan名稱，雖網頁續維持Taiwan, China，財政部會續洽惠譽正視此問題。

繼標準普爾（Standard & Poor’s）國際信用評等機構於今年4月將台灣主權信用評等再度由「AA」調升為「AA+」，財政部表示，惠譽今天確認維持自2021年調升台灣長期主權信用評等為「AA」，展望「穩定」的佳績。

財政部指出，惠譽表示，台灣穩定稅課收入成長及審慎財政支出，將使2022年度各級政府財政赤字較預算數縮小，2023年度雖增加基礎建設及教育等政府支出計畫，預測各級政府預算赤字占GDP比率為0.7%，仍維持優於AA評等群組國家中位數1.4%的水準。

惠譽認為，截至2021年底台灣各級政府1年以上公共債務未償餘額占GDP比率34.3%，預測2022年度將降為32.5%，遠低於AA評等群組國家中位數48.9%，2026年度逐步降至30.5%，肯定台灣恪遵公共債務法規定的GDP 50%上限，維持中期財政紀律良好基石。

惠譽指出，台灣強勁外部融資、審慎財政管理、高度政府治理能力，及具競爭力的經商環境，是支持評等結果關鍵因素。

惠譽表示，台灣政府實施境外資金匯回鼓勵實質投資、具領導地位的半導體公司進行國內產能擴充計畫，及強化貿易供應鏈等政策支持，有利於台灣面對全球經濟急速放緩、中國清零措施致供應鏈中斷、Omicron變種病毒疫情再起及通貨膨脹升高等衝擊，維持經濟溫和成長，但仍須持續觀察兩岸地緣政治風險上升，對經濟發展相關風險。

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財政部指出，因應俄烏戰爭延宕推升物價通膨升溫、台海地緣政治風險尚存及全球疫情變化多端，財政部將積極推動機動調降大宗物資稅負及紓困振興相關措施，密切關注國內外政經情勢，維護股市穩定。

同時，財政部表示，將繼續積極開源節流，蓄積財政量能，以因應可能的經濟情勢變動，妥善靈活運用財政政策維持經濟動能，加速經濟成長，同時配合國際租稅趨勢適時研擬稅制改革，厚植國家發展實力。（編輯：林淑媛）1110907