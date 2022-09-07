秋節前賣壓及台幣續貶 台股回測國安基金防線

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（中央社記者張建中台北7日電）隨著中秋節連假逼近，市場觀望氣氛濃厚，加上美元走強、新台幣貶值，台股今天開低走低，回測7月12日國安基金進場前的13928點防線。

台股今天在電子、金融與傳統產業股全面下挫，指數終場收在14410.05點，勉強守住14400點關卡，大跌267.15點，跌幅1.82%，成交值新台幣1803.99億元。

國泰證期顧問處協理簡伯儀表示，除了市場對聯準會（FED）可能激進升息的憂慮外，美國公債殖利率攀升，美元走強、亞幣走弱，加上中秋節前觀望氣氛濃厚，影響台股出現較大幅度回檔。

隨著美元指數衝上110，再創波段新高，加速熱錢匯出，新台幣重貶1.82角，收在30.928元，連5個交易日貶值，續創3年來新低。

簡伯儀說，蘋果公司（Apple）即將發表新機，對於相關蘋概股多少會有刺激效果，觀察部分蘋概股在營收方面已有表現。

光學鏡頭供應商大立光（3008）8月營收攀高至44.42億元，較7月增加14%，創今年新高。大立光看好9月客戶拉貨動能可望比8月更好，在市場買盤湧入下，大立光股價震盪走高，收在2005元，大漲75元，表現強勢。

簡伯儀表示，聯準會升息仍將是影響盤勢的最大因素，此外，美國公債殖利率及美元走勢等都會影響台股表現。

分析師王兆立說，美元勁揚反映全球風險升溫的情況，目前市場多空正拔河中，預期短期台股可能呈現大箱型整理格局，以個股表現為主。

王兆立表示，經觀察新台幣與台股表現高度正相關，若美元指數不要再創高，台股不排除在測試底部後，醞釀跌深反彈走勢。（編輯：張均懋）1110907