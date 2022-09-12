台股挑戰萬五 專家看月底前氣氛偏多

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者江明晏台北12日電）受惠美股盤勢激勵與蘋果新品效應，台股今天大漲224.01點，收在14807.43點，分析師看好，美國將公布的CPI預期會降溫，推估9月底前台股氣氛偏多，回攻萬五指日可待。

分析師指出，台股受美股盤勢激勵，表現亮眼，美國明天預計公布的消費者物價指數（Consumer Price Index, CPI）預期會降溫，市場推估到月底前台股氣氛都偏多，指數回到「萬五」指日可待。不過市場也預期美國聯準會（Fed）將會升息3碼，屆時月底不排除會有小幅度震盪。

分析師進一步說，美國和台灣都有選舉題材加持，預估10、11月行情可期，而第4季蘋果拉貨動能不減，預期相關概念股可望成為盤面焦點，元宇宙題材相關概念股也有表現空間。

元大投顧說，美國聯準會預計9月20日至21日召開會議，是否升息3碼的猜測將持續影響全球金融市場，上市櫃公司8月營收陸續揭曉，受到未來景氣疑慮，大型股走勢似乎變得溫吞，中小型股表現比較活潑。

元大投顧指出，從量價結構來看，台股原本失守所有均線後，再度步入空頭架構，所幸疫情、戰爭、升息與通膨這些議題雖然都尚未結束，但殺傷力已不如之前，預期大盤不會再破前低，現階段技術面可以5日均線作為強弱氣勢研判依據。（編輯：張均懋）1110912