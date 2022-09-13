星展集團拚永續 2050實現放款及投資組合達淨零

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者潘姿羽台北13日電）星展集團今天發布淨零報告，將朝2050年實現放款及投資組合達到淨零的目標邁進，星展銀行（台灣）也將同步落實集團目標。盤點現階段成果，除了逐步停止燃煤業放款，也將於2022年底實現營運淨零碳排。

星展集團今天發布的淨零報告「我們的淨零之路－支持亞洲邁向低碳經濟轉型」，揭露集團的脫碳路徑及產業目標。

星展集團企業及機構銀行負責人陳淑珊指出，星展是否能實現淨零目標，取決於客戶是否成功執行業務轉型計畫；過去幾年已經看到客戶對綠色及永續金融解決方案的需求顯著增加，為了加速轉型並滿足未來數十年的巨大投資需求，星展將積極與客戶合作，提供相關財務諮詢及轉型解決方案，邁向低碳未來。

近幾年星展已經在放款業務納入減碳概念，並逐步停止燃煤業放款。2019年4月，星展銀行停止與來自燃煤的新客戶合作，並逐步降低此項營收比重，同時，星展持續擴大對再生能源產業的支持，對再生能源的放款於2020年達到新幣42億元（約新台幣929億元），並於2021年進一步成長至新幣59億元（約新台幣1300億元）。

此外，星展集團承諾在今年底實現全行營運淨零碳排，持續減少碳足跡，星展銀行（台灣）也同步落實。

星展並推動永續採購，將供應鏈道德行為守則及永續原則納入採購合約，截至2021年底，100%的新進合約廠商均完成簽署。

星展坦言，在亞洲新興市場實現淨零碳排的難度高於其他已開發市場，但仍承諾於2050年前達到淨零碳排，展現積極脫碳的決心。（編輯：楊蘭軒）1110913