生策會：盼政府營造培育台廠環境 加速輸出國際市場

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（中央社記者韓婷婷台北13日電）衛福部今天舉辦「2022新南向醫衛產業合作論壇」，生策會副會長楊泮池表示，台灣結合醫療、資通訊與生技打造精準健康產業是獨特強項，建議政府政策鼓勵醫院場域導入台灣科技新創產品，才有機會加速輸出國際市場。

今天的醫衛產業合作論壇，集結包括顯示器、醫材設備、數位醫療、精準檢驗等領域，最具產業動能的10家企業代表，以及全台10家進入新南向國家的醫學中心共同與會座談，協助業界夥伴與醫學中心建立新南向國家的拓銷合作管道，共同拓展南向7國醫衛新市場。

衛福部次長石崇良致詞時表示，未來將盤整台灣優勢醫療科技，協助導入國內醫院落地應用並打造專科示範場域，結合海外醫師培訓計畫整合推廣，培植未來特色醫療專科整廠輸出。並加速醫療與產業合作搭橋，以醫療作為平台開放產業鏈結合作，整合台灣利基產業鏈代表性業界夥伴與醫院共同前進拓展海外市場，奠定未來國家隊基礎。

論壇中分享特別邀請指標企業，分享利基產品國際布局能量，由生策會副會長楊泮池與研華、緯創、上銀、華碩、宏碁、長佳、大江等國內10家企業座談。

楊泮池指出，台灣結合醫療、資通訊、生技打造精準大健康產業是獨特強項，無論在智慧醫療、精準醫療、全齡健康應用，都有相當好先進醫療創新產品，但是要進一步拓展國際，於國內市場採用數據相當關鍵。因此，政策要鼓勵支持醫療科技創新產品在導入醫院場域驗證並採用，才能夠更快有機會整廠輸出，打開國際市場。

楊泮池舉例，全球工業電腦的領導廠商研華，去年數位醫療產品全球營業額達6億美元，其中台灣市場僅貢獻約500萬美元，占比不到1%。

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業者認為，台灣自己的廠商就有能力組一個很先先進的手術室或復健室，期望台灣能有人來進行平台的整合，共同到海外市場試範，整廠輸出也是可行的模式，大家一起打群架會更有競爭力。

衛福部技監劉麗玲表示，衛福部與醫學中心已經針對各國醫衛市場的需求，打造台灣業者切入參與當地合作、協助強化當地本身產業能量的策略，期待有更多台灣優秀台灣產品透過這樣管道，共同拓展南向7國醫衛新市場。（編輯：潘羿菁）1110913