更多編輯台推薦新聞：
韋伯望遠鏡捕捉獵戶座大星雲 揭露恆星誕生細節
科技

韋伯望遠鏡捕捉獵戶座大星雲 揭露恆星誕生細節

大豹溪烤肉溪水暴漲影片引熱議 留意山洪來臨4前兆、3招自救
生活

大豹溪烤肉溪水暴漲影片引熱議 留意山洪來臨4前兆、3招自救

擊敗三星、豐田選手 台科大雷豐嶽奪國際技能競賽模型創作金牌
生活

擊敗三星、豐田選手 台科大雷豐嶽奪國際技能競賽模型創作金牌

三星英特爾來勢洶洶 林本堅：台積電每次迎戰都成功
產經

三星英特爾來勢洶洶 林本堅：台積電每次迎戰都成功

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 產經

國發會拚10年延攬6萬外國專才 率訪團前進星馬

2022/9/13 17:41
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者潘姿羽台北13日電）國發會啟動國家攬才行動，近日由副主委游建華領隊，率相關部會及指標企業訪問星馬，台積電、世界先進也在列，除了深化與當地頂尖大學的合作關係，也希望媒合優秀人才進入台灣的半導體與新創產業就業。

國發會為了達成2021年至2030年新增延攬外國專業人才6萬人的政策目標，以及推廣就業金卡制度，於9月5日至11日組團赴新加坡及馬來西亞訪問。訪問團由游建華領隊，並率領經濟部、國科會，以及台積電、世界先進，還有PicCollage及Lucid等新創廠商。

國發會此行在新加坡國立大學（NUS）、南洋理工大學（NTU）、馬來亞（UM）大學、馬來西亞2022就業博覽會（MCTF 22）等場域辦理多場次就業金卡及攬才說明會，也安排隨團企業介紹公司產品、營運、未來發展方向以及職缺，現場並開放星、馬人才與企業對談，直接媒合就業。

游建華向星馬人才表示，台灣擁有先進半導體製程，從上游IC設計自成體系，延伸至下游的封裝測試，才能發展出世界上具關鍵性的半導體產業聚落；此外，台灣新創事業發展有成，能夠提供國際人才充分發揮的舞台。

游建華也宣傳台灣的就業金卡制度，政府在2018年施行「外國專業人才延攬及僱用法」、推動就業金卡，目前已核發就業金卡近6000張；持卡者可以自由出入境，尋職、工作或投資，不需要找到工作就能直接在台居留，建議星、馬優秀人才善用就業金卡制度，來台尋找發展機會。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

為了拓展與馬來西亞人才持續交流的機會，國發會人力發展處8日也與馬來西亞留台校友會聯合總會簽署合作備忘錄，雙方同意強化人才的循環與交流，並促進學生及專業人才的延攬及留用。

國發會表示，這次星馬攬才團辦理多場次的就業金卡及攬才說明會，媒合當地優秀人才進入半導體與新創產業就業，更與馬來西亞留台校友會聯合總會簽署合作備忘錄，均有助於讓台灣與新南向國家的人才有更緊密的連結與發展。（編輯：林興盟）1110913

游建華
國發會組團赴星推就業金卡 盼吸引外國人才到台灣 國發基金投資聯合宣導會高市登場 盼吸引南部企業
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族