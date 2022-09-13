國發會拚10年延攬6萬外國專才 率訪團前進星馬

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（中央社記者潘姿羽台北13日電）國發會啟動國家攬才行動，近日由副主委游建華領隊，率相關部會及指標企業訪問星馬，台積電、世界先進也在列，除了深化與當地頂尖大學的合作關係，也希望媒合優秀人才進入台灣的半導體與新創產業就業。

國發會為了達成2021年至2030年新增延攬外國專業人才6萬人的政策目標，以及推廣就業金卡制度，於9月5日至11日組團赴新加坡及馬來西亞訪問。訪問團由游建華領隊，並率領經濟部、國科會，以及台積電、世界先進，還有PicCollage及Lucid等新創廠商。

國發會此行在新加坡國立大學（NUS）、南洋理工大學（NTU）、馬來亞（UM）大學、馬來西亞2022就業博覽會（MCTF 22）等場域辦理多場次就業金卡及攬才說明會，也安排隨團企業介紹公司產品、營運、未來發展方向以及職缺，現場並開放星、馬人才與企業對談，直接媒合就業。

游建華向星馬人才表示，台灣擁有先進半導體製程，從上游IC設計自成體系，延伸至下游的封裝測試，才能發展出世界上具關鍵性的半導體產業聚落；此外，台灣新創事業發展有成，能夠提供國際人才充分發揮的舞台。

游建華也宣傳台灣的就業金卡制度，政府在2018年施行「外國專業人才延攬及僱用法」、推動就業金卡，目前已核發就業金卡近6000張；持卡者可以自由出入境，尋職、工作或投資，不需要找到工作就能直接在台居留，建議星、馬優秀人才善用就業金卡制度，來台尋找發展機會。

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為了拓展與馬來西亞人才持續交流的機會，國發會人力發展處8日也與馬來西亞留台校友會聯合總會簽署合作備忘錄，雙方同意強化人才的循環與交流，並促進學生及專業人才的延攬及留用。

國發會表示，這次星馬攬才團辦理多場次的就業金卡及攬才說明會，媒合當地優秀人才進入半導體與新創產業就業，更與馬來西亞留台校友會聯合總會簽署合作備忘錄，均有助於讓台灣與新南向國家的人才有更緊密的連結與發展。（編輯：林興盟）1110913