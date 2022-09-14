台積電早盤股價重挫17元 市值縮水4408億元
2022/9/14 09:19（9/14 09:21 更新）
台積電14日今天股價表現疲弱，早盤達新台幣476元，大跌17元，市值縮水4408億元。（中央社檔案照片）
（中央社記者張建中台北14日電）晶圓代工廠台積電2022年第1季現金股利將於15日除息，受美股重挫影響，今天股價表現疲弱，早盤達新台幣476元，大跌17元，市值縮水4408億元。
美國8月消費者物價指數（CPI）較上月增長0.1%，年增8.3%稍微降溫，但仍高於預期，市場憂心美國聯邦準備理事會（Fed）恐連3度升息3碼（1碼為0.25個百分點），衝擊美股13日重挫。
道瓊工業指數慘跌1276.37點，跌幅3.94%；那斯達克指數大跌632.84點，跌幅5.16%；費城半導體指數下挫168.819點，跌幅6.18%。
台積電美國存託憑證（ADR）跌破80美元關卡，收在78.81美元，下跌3.34美元，跌幅逾4%，市值4087.15億美元，落居全球第13位。
台積電今天股價走勢疲弱，早盤達476元，下跌17元，市值縮水4408億元，達12.34兆元，影響大盤約141點。
台積電2022年第1季現金股利將於9月15日除息，每股配發新台幣2.75元現金，總金額713.08億元，預計10月13日發放。據統計，台積電自2019年起改採每季配息，過去12次除息皆順利完成填息，其中，多達8次是在除息當天快速填息。（編輯：楊蘭軒）1110914
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