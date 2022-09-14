升息恐慌加劇 美股暴跌1276點兩年多來最慘

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（中央社記者尹俊傑紐約13日專電）美股今天狂瀉，最新通膨數據澆了期盼聯準會放慢升息腳步的投資人一盆冷水，道瓊指數暴跌1276點，標普500及那斯達克指數分別跌逾4%、5%，創兩年多來最糟表現。

勞工部在美股開盤前公布，美國8月消費者物價指數（CPI）年增8.3%，低於7月的8.5%及6月創40年來新高的9.1%，但高於市場預期的8%。令人憂心的是，如剔除波動較大的食品與能源價格，核心CPI年增6.3%，高於前兩個月保持的5.9%，反映物價壓力廣泛且沉重。

美股跳空開低，尾盤賣壓加劇，道瓊工業指數終場暴跌1276.37點，跌幅3.94%，收在31104.97點。標準普爾500指數大跌177.72點，跌幅4.32%，收在3932.69點。以科技股為主的那斯達克綜合指數狂瀉632.84點，跌幅5.16%，收在11633.57點。

3大指數都創2020年6月11日以來最糟單日表現，兩個多月來收復的失土所剩無幾。

為恢復物價穩定，聯邦準備理事會（Fed）今年已4度升息，6、7月各升息3碼（0.75個百分點）。投資人一度期盼通膨已過頂峰，聯準會可放慢升息腳步，但最新數據反映通膨僅緩慢降溫，聯準會積極升息路徑難改，不利股票等高風險資產後市。

美股一片「慘綠」，道瓊指數30檔成分股無一收紅；標普500指數11大類股全面收黑，僅5檔成分股上漲。

對利率走勢敏感的科技及成長股受創慘重。科技權值股方面，臉書（Facebook）母公司Meta股價跌近9.4%，亞馬遜（Amazon.com）跌逾7%，蘋果（Apple）、微軟（Microsoft）及Google母公司Alphabet跌幅都達5.5%以上。

晶片股走勢更慘，費城半導體指數慘跌168.82點，跌幅6.18%，收在2562.27點。台積電美國存託憑證（ADR）跌逾4%，超微（AMD）與輝達（NVIDIA）股價跌幅分別接近9%、9.5%。

美股年初攻上歷史高點後遭遇亂流，與通膨居高不下、聯準會積極緊縮貨幣政策關係密切。標普500指數上半年跌逾20%，創逾半世紀最糟同期表現；下半年盤勢略有起色，儘管夏末出現疲態，標普500指數仍在昨天拉出連4紅，上週則是4週來首度週線收紅。

最新數據反映通膨頑固，聯準會升息短期內不大可能縮手，最高終端利率（terminal rate，指升息循環最終利率）可能高於原估水準，維持時間更長，經濟承受更大壓力。

聯準會官員預定20日至21日集會。最新通膨數據公布後，聯準會連3次例會決議升息3碼幾成定局，愈來愈多投資人認為聯準會可能一口氣升息4碼（1個百分點）。

根據芝加哥商品交易所集團（CME Group）利率期貨市場數據，聯準會9月升息3碼的機率達67%，低於昨天的91%；升息4碼的機率從零竄升至33%。

投資人一度期盼聯準會9月升息2碼，如今機率從昨天的9%降至零。

債市方面，最具指標意義的美國10年期公債價格下跌，殖利率從昨天的3.36%升至3.42%，接近今年最高水準，反映投資人在通膨數據公布後拉高利率預期。

美股歷經COVID-19（2019冠狀病毒疾病）大流行時期寬鬆貨幣政策加持，今年在利率走升的背景下面臨資金抽腿，風光不再。今天大跌後，道瓊指數年初以來回檔14.4%，標普500指數及那斯達克指數同期跌幅分別達17.5%、25.6%。（編輯：陳政一）1110914