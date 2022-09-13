分析師：美國8月通膨率若下滑 有利電子股吸金

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者吳家豪台北13日電）台股今天上漲86.98點，收在14894.41點，14900點與季線約14895點得而復失。分析師表示，今晚美國將公布的8月通膨數據若持續下滑，資金將漸漸往電子族群移動，台股有望慢慢轉為正向格局。

國泰證期顧問處經理蔡明翰接受中央社記者電話訪問表示，今天台股量能並未有效擴增，投資人轉為觀望，主因今天晚上美國將公布8月消費者物價指數（CPI），對於美國聯邦準備理事會（Fed）動向有重要影響，也會給予全球股市比較明確方向。

蔡明翰分析，通常在重要經濟數據公布前，股市會呈現觀望氣氛，導致量能萎縮，一旦上漲無量，自然引發獲利了結賣壓，但影響不大，不必過度恐慌。

蔡明翰表示，目前市場預期美國8月CPI持續滑落，但核心CPI將維持高檔，主要因為8月天氣酷熱，農作物有題材拉高報價，進入9月後，原本8月反彈的農糧族群開始出現壓回。

他認為，只要美國CPI持續走低，市場看法維持樂觀，股市就有機會維持多頭格局。如果美國通貨膨脹數據持續下滑，資金應會慢慢往電子族群移動，大型及中小型股將維持健康輪動，外資有機會從保守轉為中性偏樂觀，有助於股市慢慢轉為正向。

第一金投顧指出，現階段市場除聚焦於蘋果新機後續銷售表現外，今晚美國也將公布8月CPI數據，市場預估未來2個月CPI年增率將走緩，進入第4季在受惠2021年高基期的背景下，通膨率應有顯著下行趨勢。

統一投顧分析，蘋果新機發表，激勵美股4大指數反彈上漲。不過，歐洲央行如期升息，且美國聯準會官員不斷釋放鷹派言論，並將啟動擴大縮表，將影響資本市場流動性，系統性風險仍高。

美國國會將於14日審議「台灣政策法」草案，統一投顧表示，須提防兩岸緊張情勢升溫及地緣政治風險。在指數未站上季均線前，台股仍是跌深反彈格局。（編輯：楊蘭軒）1110913