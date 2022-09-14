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台股跳空重挫逾370點 失守14600點關卡

2022/9/14 09:05（9/14 09:23 更新）
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美股道瓊工業指數13日崩跌1276點，科技股指數重挫逾5%，衝擊台股指數14日早盤重挫371.71點，失守14600點。（中央社檔案照片）
美股道瓊工業指數13日崩跌1276點，科技股指數重挫逾5%，衝擊台股指數14日早盤重挫371.71點，失守14600點。（中央社檔案照片）
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（中央社記者賴言曦台北14日電）美國8月消費者物價指數（CPI）年增率8.3%高於市場預期，美股道瓊工業指數崩跌1276點，科技股指數重挫逾5%，衝擊台股指數早盤重挫371.71點，來到14522.7點，失守14600點。

在美國聯準會（Fed）恐擴大升息疑慮下，道瓊工業指數終場暴跌1276.37點，跌幅3.94%，收在31104.97點，創下2年多來單日最差表現；標準普爾500指數大跌177.72點，跌幅4.32%，收在3932.69點。科技股相關的那斯達克綜合指數狂瀉632.84點，跌幅5.16%，收在11633.57點；費城半導體指數狂跌168.819點或6.18%，收2562.27點。

權值電子股台積電開盤下跌14.5元，以478.5元開盤；聯發科跌幅約3%，最低602元。金融類股跌幅1.7%，表現疲弱。（編輯：楊凱翔）1110914

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