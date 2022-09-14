中國IC設計不當挖角 經長：營業秘密法、國安法防堵

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（中央社記者鄭鴻達台北14日電）中國IC設計業者傳出想以高薪挖角台灣人才，經濟部長王美花今天指出，過往也有類似挖角，但眾所皆知之後發展為何。政府會透過「營業秘密法」、「國家安全法」修法及跨部會聯繫，來防堵此類不當挖角。

王美花今天出席「SEMICON Taiwan 2022國際半導體展開幕典禮暨全球汽車晶片高峰論壇」開幕典禮時在會前接受堵訪，被問及中國半導體業者挖角台灣人才、對台灣半導體及車用晶片展望等議題。

媒體報導，有中國IC設計業者透過獵人頭公司，在台灣開出高薪，嘗試挖角有經驗或經理職的IC設計等領域人才。王美花表示，台灣在半導體的發展與人才培育，在世界具有非常重要的地位。

王美花強調，首先，半導體產業人才能在台灣發展，其實是最好的發展，過往也有此類高薪挖角的情形，而此類最後前往高薪挖角，其實大家都可以看到後續發展如何。

王美花說明，政府透過「營業秘密法」，及去年修訂的「國家安全法」等修法，都對此類行為有更高的罰則，政府也會透過跨部會的聯繫機制，防堵不當挖角行為。

對於國內半導體與車用晶片發展，王美花表示，在2021年全球車用晶片短缺下，台灣與全球半導體供應鏈有很好的合作，也讓世界各國都感受到台灣是非常值得信賴的夥伴。

隨著電動車、自駕車、智慧車等發展，王美花表示，車用晶片需求呈倍數成長，這類晶片除用在原來的車規晶片，也有智慧座艙、車聯網、車輛輔助系統等應用，商機可期。

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王美花說，台灣具有非常完整的半導體供應鏈，而在車用晶片各項應用，不論是系統整合、強大電腦運算，都藉由台灣IC設計以及手機、筆電等製造等優勢，讓國際車廠都非常願意與台灣合作。

另外，王美花認為，車用晶片對台灣是個有潛力且很大的商機，也是台灣繼續與國際大廠合作的好項目，政府樂見業界與廠商合作，讓國際車廠更了解台灣車用晶片的完整供應鏈。（編輯：楊凱翔）1110914