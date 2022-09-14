精測部分訂單遞延 明年業績看雙位數成長

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（中央社記者鍾榮峰台北14日電）測試介面廠中華精測總經理黃水可今天表示，儘管今年業績成長目標收斂至個位數百分點，不過在多元化布局以及訂單遞延效益下，預期明年業績成長幅度可到雙位數百分點。

SEMICON Taiwan 2022國際半導體展今天起在南港展覽館登場，精測以「極致針表現」為題，展出全新探針卡產品，黃水可現場接受媒體短暫採訪。

展望測試介面市況，黃水可表示，部分終端市場需求趨緩，例如與消費電子應用相關的射頻（RF）元件測試，客戶需求的確有趨緩跡象，第4季相關訂單保守，到明年上半年仍需持續觀察。

不過黃水可指出，雲端運算和高效能運算（HPC）等應用需求穩健，雖然成長偏緩，但表現相對穩定。

他表示，5G、人工智慧（AI）、物聯網、邊緣運算等應用，持續帶動高速傳輸需求。。

展望今年和明年營運，黃水可表示，今年業績成長幅度較先前預期下修至個位數百分點，主要是2個晶片測試訂單需求遞延至明年，不過精測持續多元化布局，加上客戶和產品訂單穩健增加，配合訂單遞延效益，預估明年業績成長幅度可重返雙位數百分點。

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精測此次展會中展示除了混針技術探針卡外，也展示耐高溫微間距（fine pitch）探針卡及測試手機應用處理器（AP）、高效能運算（HPC）晶片、快閃記憶體控制晶片（NAND Flash Controller）等各式自製MEMS（微機電系統）探針卡。

此外，精測今天也展示自主研發的探針頭智慧設計系統PH 4.0，透過自主研發的AI演算法，可為所有客製化的探針卡，進行無人化且即時的探針頭設計。精測規劃在PH4.0之後，將開發系統導入IC測試載板。（編輯：楊蘭軒）1110914