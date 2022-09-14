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塑化材料業整體展望 奇美實業看好第4季走出谷底

2022/9/14 12:28
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（中央社記者賴言曦台北14日電）美國8月消費者物價指數（CPI）年增率8.3%，高於市場預期，從塑化材料業角度來看，奇美實業主管認為，目前景氣不確定高，但第4季有望走出谷底，且如果第4季明顯迴轉，明年第1季市況將能相對放心。

奇美實業副總經理陳世賢今天接受中央社記者採訪時表示，2020年、2021年受惠宅經濟發展，激發需求端表現暢旺，但也墊高基期，導致今年在高基期、COVID-19疫情因素下，整體產業表現較過去兩年不理想。

美國8月CPI年增率高於市場預期，法人認為，這意味著通膨處於高水位的時間會拉更長，促使美國聯邦準備理事會（Fed）維持升息步調。陳世賢指出，以奇美產品來看，對家電等生活用品的衝擊會較大，但因為奇美產品多元，可以靠調整產品線及客戶結構，爭取獲利空間。

關於近期國際油價波動，陳世賢說，油價漲跌對奇美的影響相對可控，可藉由採購時間點、產銷機制調節及庫存管理等，降低營運風險。

針對整體塑化材料產品市況，陳世賢認為，當前國際景氣充滿不確定性，不適宜進行長期推斷，但觀察下來，第4季有望走出谷底，且如果今年第3季落底、第4季市況明顯迴轉，預計明年第1季就能相對放心。（編輯：楊凱翔）1110914

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