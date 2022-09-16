鴻海富智康：下半年仍有不確定性 布局印度4大規劃

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（中央社記者鍾榮峰台北16日電）鴻海旗下富智康15日公布2022中期報告，認為在通膨升息等變數影響下，仍有不確定性；富智康在布局印度市場上提出4大規劃，包括發展機械零配件等多元業務。

富智康展望下半年市況，富智康表示，除了部分技術節點的積體電路晶片外，供應可望明顯改善，不過智慧型手機需求前景下降，部分商品定價可能下調；此外，通貨膨脹、主要經濟體貨幣政策變化、俄烏戰爭、中國持續封控等變數，持續帶來不確定性。

展望印度布局，富智康針對旗下印度子公司Bharat FIH Limited（BFIH）發展提出4大規劃，包括將業務擴展至新的高成長產業、向原廠委託製造（OEM）客戶提供垂直整合的一站式電子代工服務（EMS）及原廠設計製造（ODM）解決方案、提升研發能力、開始出口至有吸引力的成長市場等。

富智康指出，BFIH正發展多元化業務，包括機械零配件、電動車、真無線藍牙耳機（TWS）、電視與電信等領域，降低手機應用的風險；此外，BFIH在可穿戴式裝置將獲得頂級OEM品牌新客戶，也開始為功能手機提供機械零配件服務。

觀察印度供應狀況，富智康指出，當地持續解決晶片組供應問題，預計元件供應不穩定狀況將持續到今年底。

富智康指出，越南廠區Fushan Technology已從事多元化產品應用，包括智能音箱和物聯網模組等家用電器、功能及智慧型手機、車用配件、電動車、平板電腦等。

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在墨西哥方面，富智康表示，部分項目已在今年第1季啟動、第3季和第4季將轉移並擴建。富智康並在美國達拉斯廠區建立「退貨管理」機制，支援美國最大的無人機原設備製造商，預計無人機售後業務將在美國和亞洲市場成長。

在其他市場布局上，富智康表示，BFIH開始為客戶出貨部分功能型手機至中東市場，正探索與歐洲和美國電信營運商合作機會；此外，富智康積極在印度尋求5G商機。（編輯：張良知）1110916