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宣明智：台廠拚系統 交通產業扮成長引擎

2022/9/16 10:57
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（中央社記者鍾榮峰台北16日電）「大交通，大未來」國際論壇今天登場，公信電子董事長宣明智表示，台灣廠商要從做晶片IC的觀念，向做系統的趨勢邁進，交通產業將扮演重要的成長引擎。

SEMICON Taiwan 2022國際半導體展持續展出，由台灣交通大學校友總會主辦的「大交通，大未來」國際論壇今天上午登場，贊助廠商公信電子董事長宣明智致詞表示，台灣產業與市場應用脫軌，若台灣自己需要的系統，可透過國內廠商整合來供應，改變以往按照國外客戶下單做代工的情況；與市場連結，可就近掌握應用趨勢，「知其然、也知其所以然」。

他指出，市場應用若與國內廠商結合，能將最新科技應用在台灣市場，在世界市場發光發亮。他也建議，台灣廠商要從做晶片IC的觀念，朝向做系統的方向趨勢邁進。

宣明智表示，科技產業若要蓬勃發展，需要像引擎一樣的活動，大家一起互動連結、共同成長，未來交通產業將扮演重要的成長引擎。

展望台灣半導體產業發展，宣明智預期，台灣在IC設計全球市占率很快可到50%，在車用晶片加持下，台灣有機會在全球IC設計領域取得主導地位。

交通部長王國材出席表示，11月將有無人機國家隊成立，透過台灣科技配合交通應用，發展無人機產業。（編輯：楊蘭軒）1110916

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